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В Октябрьском районе после реконструкции открыли закрытый 10 лет назад мост через Птичь

08.02.2021 08:57 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Октябрьском районе открыли долгожданный мост через реку Птичь, сообщает «Гомельская правда».


Мост 1972 года на автомобильной дороге H-4051 Октябрьский — Копцевичи закрыли десять лет назад из-за серьезных повреждений: был частично разрушен бетон, нарушена герметичность швов, пришло в негодность дорожное полотно. Тогда часть работ провели, но из-за отсутствия финансирования в 2012-м восстановление объекта заморозили. Роль временной переправы выполнял деревянный объездной мост, построенный спецотрядом МЧС. Однако нагрузку он выдерживал до 40 тонн, и крупный грузовой транспорт оставался фактически отрезанным от другого берега.


К ремонту моста приступили в апреле прошлого года. Справились за 9 месяцев. Смонтировали балки мостового строения, уложили монолитные железобетонные плиты, заменили пролеты, установили деформационные швы, ограждение, лестницы.

Восстановили мост работники КПРСУП «Гомельоблдорстрой», помогали им специалисты ООО «Спецмостстрой». Необходимые конструкции изготавливали на ОАО «Дорстройиндустрия».

Стоимость нового объекта — 3,7 миллиона рублей. Длина моста — почти 170 метров.


 
 
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Стоимость нового объекта - 3,7 миллиона рублей. Длина моста - почти 170 метров,
 
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