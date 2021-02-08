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ФПБ обещает детально разобраться с ценами на лекарства

08.02.2021 09:31 — Новости Общества | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Федерация профсоюзов Беларуси вместе со СМИ и «всеми заинтересованными» будет детально разбираться с вопросом роста цен на лекарства. Об этом заявил председатель ФПБ Михаил Орда в эфире телеканала ОНТ.

Орда рассказал, что Федерация профсоюзов мониторит цены на более 50 видов лекарств и тема подорожания лекарственных средств, «которые в первую очередь сегодня необходимы», стоит остро. Он отметил, что стоимость на эту группу препаратов увеличилась на 5, 10, 15 и более процентов, поэтому нужно очень детально разобраться.

Откладывать данный вопрос не собираются – рассмотрят в понедельник-вторник текущей недели. Причем в решении ценового вопроса будут участвовать «СМИ, все заинтересованные, производители, те, кто занимается аптеками и сегодня цены формирует».

«Сегодня нужно договориться, где-то какие-то аппетиты уменьшить, чтобы люди не пострадали. Это самый главный вопрос, который мы будем ставить», - подытожил Орда.

Напомним, с начала 2021 года в Беларуси была вдвое увеличена ставка НДС (до 20%) на многие товары, в том числе лекарства, которые ввозятся и реализуются на территории страны, это привело к подорожанию новых партий зарубежных препаратов. На ввезенные до этого года лекарства и медизделия цены были пересмотрены в январе (до 1 февраля), в результате старые партии тоже возросли в цене.

 
 
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Федерация профсоюзов Беларуси вместе со СМИ и «всеми заинтересованными» будет детально разбираться с вопросом роста цен на лекарства.
 
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