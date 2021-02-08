Снежно, пасмурно и холодно. Какой будет погода в Гродно на новой рабочей неделе

Источник материала: Tut.by

На новой рабочей неделе в Гродно будет морозно и снежно, в некоторые дни возможны метель и сильный ветер, предупреждает pogoda.by.



Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

В понедельник — облачно с прояснениями, вечером — метель и снег. Все время — сильный ветер. Днем столбик термометра опустится до -10 °С.

Во вторник будет сплошная облачность и метель. Днем до -9 °С.

В среду облачно с прояснениями. Днем до -11 °С.

В четверг — облачность, небольшой снег, метель и все время — сильный ветер. Днем до -13 °C.

В пятницу — все то же самое: снег, метель и сильный ветер. Днем будет -12 °С.

Хорошей недели, друзья!

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