|
Снежно, пасмурно и холодно. Какой будет погода в Гродно на новой рабочей неделе
08.02.2021 09:43 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
На новой рабочей неделе в Гродно будет морозно и снежно, в некоторые дни возможны метель и сильный ветер,
В понедельник — облачно с прояснениями, вечером — метель и снег. Все время — сильный ветер. Днем столбик термометра опустится до -10 °С.
Во вторник будет сплошная облачность и метель. Днем до -9 °С.
В среду облачно с прояснениями. Днем до -11 °С.
В четверг — облачность, небольшой снег, метель и все время — сильный ветер. Днем до -13 °C.
В пятницу — все то же самое: снег, метель и сильный ветер. Днем будет -12 °С.
Хорошей недели, друзья!
Читайте также
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На новой рабочей неделе в Гродно будет морозно и снежно, в некоторые дни возможны метель и сильный ветер.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)