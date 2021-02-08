|
США намерены вернуться в Совет ООН по правам человека и сделать его площадкой для борьбы с тиранией
08.02.2021 10:01 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Госсекретарь CША Энтони Блинкен в понедельник, 8 февраля, объявит о возвращении страны в Совет ООН по правам человека в качестве наблюдателя. Об этом информагентству AP сообщил высокопоставленный сотрудник Госдепартамента Соединенных Штатов. В Вашингтоне считают возвращение в Совет наиболее эффективным способом для его реформы и развития, добавил он.
«Мы знаем, что Совет обладает потенциалом для превращения в важную площадку для борьбы с тиранией и несправедливостью в мире», — отметил сотрудник Госдепа. По его словам, США рассчитывают своим присутствием способствовать реализации этого потенциала.
США
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Мы знаем, что Совет обладает потенциалом для превращения в важную площадку для борьбы с тиранией и несправедливостью в мире», - отметил сотрудник Госдепа. По его...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)