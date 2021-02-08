США намерены вернуться в Совет ООН по правам человека и сделать его площадкой для борьбы с тиранией

Источник материала: Tut.by

Госсекретарь CША Энтони Блинкен в понедельник, 8 февраля, объявит о возвращении страны в Совет ООН по правам человека в качестве наблюдателя. Об этом информагентству AP сообщил высокопоставленный сотрудник Госдепартамента Соединенных Штатов. В Вашингтоне считают возвращение в Совет наиболее эффективным способом для его реформы и развития, добавил он.



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«Мы знаем, что Совет обладает потенциалом для превращения в важную площадку для борьбы с тиранией и несправедливостью в мире», — отметил сотрудник Госдепа. По его словам, США рассчитывают своим присутствием способствовать реализации этого потенциала.

США объявили о выходе из Совета ООН по правам человека в 2018 году. Дональд Трамп, в то время занимавший пост президента Соединенных Штатов, раскритиковал этот межправительственный орган за предвзятое отношение к Израилю и отсутствие реформ.