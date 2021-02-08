Источник материала: БT

Найти свою любовь в эфире. Телеканал "Беларусь 2" анонсирует новый проект "Три первых свидания". Он ориентирован на взрослую аудиторию, которой порой не просто найти свою вторую половинку в реальной жизни. Возраст участников 40+. По сценарию герои отправятся на романтическую встречу с потенциальными спутниками жизни, чтобы выбрать того самого. У зрителя будет 9 минут (именно столько длится одно телевизионное свидание) для того, чтобы понять серьезность намерений человека. Съемки проходили на выезде. Полет фантазии участников, которые и выбирали локации: от походов на каток до практики в гончарной мастерской. Помимо съемочной группы и ведущей, над проектом работают психологи и эксперты по лжи.

Герман Малыщицкий, режиссер телеканала "Беларусь 2": "Мы очень боялись, что белорусы - стеснительные люди. И как бы в 40, 50 лет - состоявшиеся участники, но они будут бояться нам написать. Но на самом деле желающих очень много. Конечно, гораздо больше женщин, которые ищут мужчину для всей своей жизни, но и мужчины откликаются. В чем прелесть вообще взрослых людей, в том, что они очень серьезно подходят к процессу съемок, и если готовятся к свиданию, то это настоящее красивое первое свидание".

Горячая премьера в эфире телеканала "Беларусь 2" уже в эту пятницу.