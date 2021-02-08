ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Найти любовь в эфире. Телеканал "Беларусь 2" запускает проект "Три первых свидания"

08.02.2021 10:35 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Найти свою любовь в эфире. Телеканал "Беларусь 2" анонсирует новый проект "Три первых свидания". Он ориентирован на взрослую аудиторию, которой порой не просто найти свою вторую половинку в реальной жизни. Возраст участников 40+. По сценарию герои отправятся на романтическую встречу с потенциальными спутниками жизни, чтобы выбрать того самого. У зрителя будет 9 минут (именно столько длится одно телевизионное свидание) для того, чтобы понять серьезность намерений человека. Съемки проходили на выезде. Полет фантазии участников, которые и выбирали локации: от походов на каток до практики в гончарной мастерской. Помимо съемочной группы и ведущей, над проектом работают психологи и эксперты по лжи.

Герман Малыщицкий, режиссер телеканала "Беларусь 2": "Мы очень боялись, что белорусы - стеснительные люди. И как бы в 40, 50 лет - состоявшиеся участники, но они будут бояться нам написать. Но на самом деле желающих очень много. Конечно, гораздо больше женщин, которые ищут мужчину для всей своей жизни, но и мужчины откликаются. В чем прелесть вообще взрослых людей, в том, что они очень серьезно подходят к процессу съемок, и если готовятся к свиданию, то это настоящее красивое первое свидание".

Горячая премьера в эфире телеканала "Беларусь 2" уже в эту пятницу.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Телеканал "Беларусь 2" анонсирует новый проект "Три первых свидания". Он ориентирован на взрослую аудиторию, которой порой не просто найти свою вторую половинку в...
 
Новости дня
Новости общества
 
Инициативы делегатов на народный форум
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

07.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
08.02.2021
Салiдарнасць

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by