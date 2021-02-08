Инициативы делегатов на народный форум

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До главного форума пятилетия - Всебелорусского народного собрания - осталось 3 дня. Оно соберет 2 700 делегатов и приглашенных. Это люди разного возраста, с опытом, авторитетом, со всех регионов страны. С какими инициативами отправятся делегаты на народный форум - репортаж Юлии Хмель.

Она легко организует работу коллектива из 100 педагогов с максимальной отдачей и знает, как найти подход к каждому из 1 200 учеников. Наталья Бушная в должности директора столичной гимназии № 1 уже 20 лет. Педагогического стажа еще больше - 35. И так много цифр неспроста. В школе опытный наставник учит детей математике. В жизни также - в решении любых задач только рациональный подход. Поэтому с четким алгоритмом Наталья Бушная и отправится на Всебелорусское народное собрание.

Наталия Бушная, директор гимназии № 1 им. Ф. Скорины г. Минска: "Сейчас идет обсуждение проведения национального экзамена. Это достаточно серьезный шаг. И он требует серьезной подготовки. Требуют более четких подходов к выстраиванию образовательной траектории учащихся по окончанию 9 классов. Нужно делать некую единую аттестацию. Уйти от того, что в школе использую одни критерии, одни условия проведения экзаменационной кампании, а ЦТ - совершенно другие условия: и задания разные, и система оценивания разная".

Кроме этого, Наталья Бушная считает: в ближайшей пятилетке нужно не только сохранить доступность образования, но и сделать его еще более качественным. Напутственное слово на народный форум своему руководителю дает и Людмила Кушнерева. Учитель русского языка и литературы 15 лет назад сама была делегатом ВНС, и тот день помнит до сих пор.

Людмила Кушнерева, учитель русского языка и литературы гимназии № 1 им. Ф. Скорины г. Минска: "Вот уже на протяжении 22 лет у Алеси Алейник единственная запись в трудовой - фельдшер-лаборант 16-й поликлиники Минска. В диагностической лаборатории проводит забор биоматериала, а в последствии - его исследование. Сейчас на дому делает экспресс-тесты тем, у кого COVID. На народном форуме медик-делегат обещает представить интересы не только поликлиники, но и всей системы здравоохранения".

Алеся Алейник, старший фельдшер-лаборант клинической поликлиники № 16 г. Минска: "На ВНС я иду, чтобы донести свои предложения и услышать предложения своих коллег по улучшению системы здравоохранения. Первое предложение - это улучшение материально-технической базы в системе здравоохранения. Второе предложение - привлечь молодых специалистов в систему здравоохранения. Например, улучшить их рабочие места, чтобы была новая аппаратура, чтобы было им комфортно работать. Плюс обеспечение жильем молодых специалистов".

Сейчас в 16-й поликлинике проходит капитальный ремонт. К концу года обещают полное переоснащение учреждения. К слову, здесь обслуживаются 50 тысяч человек - и новое оборудование как нельзя кстати. Такая модернизация существенно улучшит качество обслуживания населения.

Алеся Алейник, старший фельдшер-лаборант клинической поликлиники № 16 г. Минска: "Будет закупаться новое оборудование в УЗИ-отделение, будет закупаться в клинико-диагностическую лабораторию новое оборудование, будет также закупаться в рентген-отделение, будет открыто спелеолечение, грязелечение".

Таких профессионалов своего дела и небезразличных к судьбе своей страны людей и объединит Всебелорусское народное собрание. Форум представит самых лучших: от рабочих, врачей, учителей до руководителей столичных предприятий. К слову, старт народного собрания - 11 февраля.