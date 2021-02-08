Белорусская статистика в полном объеме в Национальной библиотеке

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Как выглядели предыдущие Всебелорусские народные собрания? О чем говорили и как реализовали главные тезисы? Факты, статистику, фото и графику - более чем в 100 сборниках собрала Национальная библиотека.

Книжные полки дополнили списком историко-культурных ценностей Беларуси, нашей исторической символикой и одной из фундаментальных работ за новейшую историю - многотомным исследованием "Беларусь. 25 лет созидания и свершений".