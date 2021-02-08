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Белорусская статистика в полном объеме в Национальной библиотеке
08.02.2021 10:35 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Как выглядели предыдущие Всебелорусские народные собрания? О чем говорили и как реализовали главные тезисы? Факты, статистику, фото и графику - более чем в 100 сборниках собрала Национальная библиотека.
Книжные полки дополнили списком историко-культурных ценностей Беларуси, нашей исторической символикой и одной из фундаментальных работ за новейшую историю - многотомным исследованием "Беларусь. 25 лет созидания и свершений".
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Как выглядели предыдущие Всебелорусские народные собрания? О чем говорили и как реализовали главные тезисы? Факты, статистику, фото и графику - более чем в 100...
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