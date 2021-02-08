|
Акции солидарности с белорусами по всему миру. Что происходит 8 февраля
08.02.2021 10:49 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
По всей планете — от США до Австралии и Тайваня — прошли акции солидарности с белорусами. Об этом, а также о других событиях дня мы рассказываем в нашем традиционном ежедневном онлайне.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Самые главные события дня - в нашем онлайне.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)