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Морозы и сильные снегопады. Погода в Могилеве на неделе

08.02.2021 10:49 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Ни у кого нет ощущения, что эта зима возвращает долг за предыдущие годы? Или это мы отвыкли от стандартной для Беларуси зимы? В любом случае в Могилеве на неделе — по-прежнему морозы, а в отдельные дни — сильные снегопады. Надеемся, коммунальники после 4 февраля все же начали читать прогноз погоды и подготовятся заранее и вот это вот все не повторится. В выходные, по предварительным данным pogoda.by, прогноз будет таким же.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Сегодня, 8 февраля, днем будет −10…12 °С, переменная облачность.

Весь вторник прогнозируют сильные снегопады, метель, усиление ветра, порывы которого будут достигать 15 м/с. Температура воздуха составит −8…14 °С.

В среду, 10 февраля, ветер утихнет. Снег возможен лишь утром, когда на термометре будет до -18 °С. Днем прогнозируют −10…12 °С, солнце.

В четверг утро будет морозным — до -19 °С — и солнечным. Днем также будет солнце, но уже −12…14 °С, и усилится ветер. Вечером температура воздуха сохранится, но придет метель.

В пятницу, 12 февраля, весь день прогнозируют метель, в первой половине суток — сильный снегопад. Ветер будет сильным, порывистым.

За точном прогнозом погоды в своем городе заходи каждый день на POGODA.TUT.BY.

 
Теги: Могилев
 
 
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