Amnesty International: власти Беларуси преследуют даже детей

Белорусские власти в ходе своей кампании по искоренению инакомыслия прибегают к угрозам, преследованию и запугиванию детей, заявила Amnesty International в преддверии 9 февраля, когда исполняется шесть месяцев с начала массовых антиправительственных выступлений в стране.

Некоторым детям грозят годы тюремного заключения, в то время как другие живут в страхе, что их родители попадут в тюрьму или что они будут переданы под опеку государства. Об этом Amnesty International рассказывает в своем информационном брифинге, подготовленном в рамках кампани #StandWithBelarus .

«В ходе жестокого подавления инакомыслия власти обращаются с детьми совершенно неприемлемым образом. Некоторые дети оказались в произвольном заключении и им предъявлены сфабрикованные уголовные обвинения — такие же как и взрослым», — указывает Аиша Джанг, старший руководитель кампаний Amnesty International по Беларуси.

«Детям в возрасте от восьми лет в школах угрожали, что над их политически активными родителями расправятся. Одной из самых коварных форм преследования и запугивания является угроза использования законодательства для изъятия детей из семей и передачи их под опёку государства, что фактически делает их заложниками государства», — заявила также она.

Четырнадцатилетний Олег (имя изменено по соображениям безопасности) был задержан в Минске 12 августа ОМОНом вместе с сотнями мирных демонстрантов и прохожих.

«В микроавтобусе его били, рвали за волосы, насильно заставили разблокировать телефон, прижав его пальцы к экрану», — рассказала Amnesty International его мать. Сотрудники милиции обнаружили в его кармане небольшую листовку с бело-красно-белым флагом. Этого было достаточно, чтобы службы защиты детей занесли семью в список для наблюдения, заявив, что Олег живет в «социально опасной ситуации». Сейчас Олег и его семья живут в постоянном страхе разлуки.

«Этот случай олицетворяет жестокость репрессий, развязанных белорусскими властями, которые идут на всё, чтобы запугать своих критиков. Это бесчеловечное обращение с детьми со стороны государства в политических целях и уродливая кампания запугивания любого инакомыслия должны быть немедленно прекращены», — заявила Аиша Джанг.

Amnesty International начала кампанию #StandWithBelarus 27 января с публикации доклада о том, как белорусские власти использовали систему правосудия для преследования жертв пыток, а не преступников.

Скачать брифинг можно по следующей ссылке: "Дети в Беларуси - заложники режима" .