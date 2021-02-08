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Amnesty International: власти Беларуси преследуют даже детей

08.02.2021 11:37 — Новости Общества | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Белорусские власти в ходе своей кампании по искоренению инакомыслия прибегают к угрозам, преследованию и запугиванию детей, заявила Amnesty International в преддверии 9 февраля, когда исполняется шесть месяцев с начала массовых антиправительственных выступлений в стране.

Некоторым детям грозят годы тюремного заключения, в то время как другие живут в страхе, что их родители попадут в тюрьму или что они будут переданы под опеку государства. Об этом Amnesty International рассказывает в своем информационном брифинге, подготовленном в рамках кампани #StandWithBelarus.

«В ходе жестокого подавления инакомыслия власти обращаются с детьми совершенно неприемлемым образом. Некоторые дети оказались в произвольном заключении и им предъявлены сфабрикованные уголовные обвинения — такие же как и взрослым», — указывает Аиша Джанг, старший руководитель кампаний Amnesty International по Беларуси.

«Детям в возрасте от восьми лет в школах угрожали, что над их политически активными родителями расправятся. Одной из самых коварных форм преследования и запугивания является угроза использования законодательства для изъятия детей из семей и передачи их под опёку государства, что фактически делает их заложниками государства», — заявила также она.

Четырнадцатилетний Олег (имя изменено по соображениям безопасности) был задержан в Минске 12 августа ОМОНом вместе с сотнями мирных демонстрантов и прохожих.

«В микроавтобусе его били, рвали за волосы, насильно заставили разблокировать телефон, прижав его пальцы к экрану», — рассказала Amnesty International его мать. Сотрудники милиции обнаружили в его кармане небольшую листовку с бело-красно-белым флагом. Этого было достаточно, чтобы службы защиты детей занесли семью в список для наблюдения, заявив, что Олег живет в «социально опасной ситуации». Сейчас Олег и его семья живут в постоянном страхе разлуки.

«Этот случай олицетворяет жестокость репрессий, развязанных белорусскими властями, которые идут на всё, чтобы запугать своих критиков. Это бесчеловечное обращение с детьми со стороны государства в политических целях и уродливая кампания запугивания любого инакомыслия должны быть немедленно прекращены», — заявила Аиша Джанг.

Amnesty International начала кампанию #StandWithBelarus 27 января с публикации доклада о том, как белорусские власти использовали систему правосудия для преследования жертв пыток, а не преступников.

Скачать брифинг можно по следующей ссылке: "Дети в Беларуси - заложники режима".

Напомним, что правозащитники отмечаю продолжение тенденции к усилению репрессий и, как следствие, еще большему ухудшению общей ситуации с правами человека в стране. В «Весне» отмечают постоянно растущее число политических заключенных.

 
Теги: Минск
 
 
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Белорусские власти в ходе своей кампании по искоренению инакомыслия прибегают к угрозам, преследованию и запугиванию детей, заявила Amnesty International в преддверии 9...
 
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