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В Витебске планируют открыть огромный строительный гипермаркет
08.02.2021 11:51 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Витебске осенью 2022 года планируют открыть гипермаркет строительных материалов торговой сети «Ома». Он расположится на улице Воинов-интернационалистов недалеко от пересечения с проспектом Черняховского,
ООО «Ома» заключило инвестиционный договор с облисполкомом: компания обязуется направить на строительство торгового центра около 16 млн рублей.
Инвестору выделили земельный участок в 2,4 гектара. Площадь магазина — почти 8 тысяч кв. м, из них торговая — около 5,6 тысячи кв. м. Строительство должно начаться осенью этого года.
К гипермаркету пристроят павильон «Садовый центр». Здесь будут продавать все необходимые товары для дачников.
Главный фасад здания собираются украсить оригинальной подсветкой. Рядом с торговым центром будет парковка на 310 мест. В гипермаркете планируют создать не менее 100 рабочих мест.
Горисполком проводит общественное обсуждение проекта строительства. Оно продлится до 19 февраля.
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ООО «Ома» заключило инвестиционный договор с облисполкомом: компания обязуется направить на строительство торгового центра около 16 млн рублей.
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