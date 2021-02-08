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В Витебске планируют открыть огромный строительный гипермаркет

08.02.2021 11:51 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Витебске осенью 2022 года планируют открыть гипермаркет строительных материалов торговой сети «Ома». Он расположится на улице Воинов-интернационалистов недалеко от пересечения с проспектом Черняховского, пишут «Витебские вести».

ООО «Ома» заключило инвестиционный договор с облисполкомом: компания обязуется направить на строительство торгового центра около 16 млн рублей.

Инвестору выделили земельный участок в 2,4 гектара. Площадь магазина — почти 8 тысяч кв. м, из них торговая — около 5,6 тысячи кв. м. Строительство должно начаться осенью этого года.

К гипермаркету пристроят павильон «Садовый центр». Здесь будут продавать все необходимые товары для дачников.

Главный фасад здания собираются украсить оригинальной подсветкой. Рядом с торговым центром будет парковка на 310 мест. В гипермаркете планируют создать не менее 100 рабочих мест.

Горисполком проводит общественное обсуждение проекта строительства. Оно продлится до 19 февраля.

 
Теги: Витебск
 
 
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ООО «Ома» заключило инвестиционный договор с облисполкомом: компания обязуется направить на строительство торгового центра около 16 млн рублей.
 
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