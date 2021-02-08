Выбрать другую профессию или хобби в Могилеве помогут на мастер-классах. На первый еще можно попасть

Источник материала: Tut.by

В Могилеве начинается серия бесплатных мастер-классов для тех, кто хочет попробовать сменить профессию или хобби. Возможность проверить себя в разных сферах организовали слушатели школы городских инициатив «Теплица» Центра городских инициатив. Первый мастер-класс посвящен фешен-фотографии и пройдет уже завтра, 9 февраля.



Снимок носит иллюстративный характер

Серию мастер-классов назвали «Мастерская», и каждый из них будет посвящен различным темам. Мастер-классы проведут профессионалы своего дела: расскажут лайфхаки, поделятся секретами, помогут правильно подойти к делу и определить, подходит оно или нет.

Первый мастер-класс — по фешен-фотографии — проведет Маргарита Данилова. На занятии не только расскажут теорию, кое-что из истории фотографии, но и научат делать классные фото с помощью проектора.

Регистрация на мастер-класс 9 февраля еще открыта (она тут ) и обязательна для заполнения. Учтите, что количество мест ограничено. Начало — в 18.00 в «Читайбурге» (улица Ленинская, 7).