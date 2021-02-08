Больше трети страховых случаев аварий оформляются с помощью извещения о ДТП

Источник материала: БT

Разобраться в ДТП без ГАИ. Больше трети всех страховых случаев аварий сегодня оформляются с помощью извещения о ДТП. Это так называемый европротокол, когда водителям не требуется ожидать приезда сотрудников автоинспекции. При этом страховщик выплачивает деньги потерпевшему, а виновник не привлекается к административной ответственности. Такие бланки работают в нашей стране с 2010-го. А с прошлого года заполнить европротокол можно и онлайн. Правда, пока программное обеспечение доступно только для телефонов с андроид.

Раиса Александрович, начальник управления Белорусского бюро по транспортному страхованию: "Бланк извещения на сегодняшний день можно получить на АЗС, у страховщика по первому требованию. Он выдается при заключении договора страхования. Сегодня этот способ используется довольно часто. Работает на протяжении 10 лет. Количество страховых случаев, оформленных на основании извещения о ДТП, составляет 36 % от количества всех случаев. Это неплохой показатель, с учетом того, что размер страховой выплаты ограничен 800 евро".







Также белорусским бюро по транспортному страхованию создан колл-центр по короткому номеру 140 для консультирования граждан по вопросам, связанным с оформлением ДТП без вызова ГАИ.