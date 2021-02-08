Убытки транспортной отрасли в Беларуси составили почти 350 млн рублей

Источник материала: БT

В Беларуси убытки транспортной отрасли из-за пандемии составили почти 350 миллионов рублей. Это сообщил министр транспорта и коммуникаций. В основном пострадал пассажирский сектор. В частности - Белавиа, Национальный аэропорт Минск и автомобильный транспорт, который осуществлял международные перевозки.

Напомним, с сегодняшнего дня возобновляется железнодорожное сообщение между Минском и Москвой. Также на этой неделе будут налажены уже 5 рейсов авиакомпаний "Белавиа" и "Аэрофлот".