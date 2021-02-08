|
Убытки транспортной отрасли в Беларуси составили почти 350 млн рублей
08.02.2021 12:37 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
В Беларуси убытки транспортной отрасли из-за пандемии составили почти 350 миллионов рублей. Это сообщил министр транспорта и коммуникаций. В основном пострадал пассажирский сектор. В частности - Белавиа, Национальный аэропорт Минск и автомобильный транспорт, который осуществлял международные перевозки.
Напомним, с сегодняшнего дня возобновляется железнодорожное сообщение между Минском и Москвой. Также на этой неделе будут налажены уже 5 рейсов авиакомпаний "Белавиа" и "Аэрофлот".
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Беларуси убытки транспортной отрасли из-за пандемии составили почти 350 миллионов рублей. Это сообщил министр транспорта и коммуникаций. В основном пострадал...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)