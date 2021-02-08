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Убытки транспортной отрасли в Беларуси составили почти 350 млн рублей

08.02.2021 12:37 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

В Беларуси убытки транспортной отрасли из-за пандемии составили почти 350 миллионов рублей. Это сообщил министр транспорта и коммуникаций. В основном пострадал пассажирский сектор. В частности - Белавиа, Национальный аэропорт Минск и автомобильный транспорт, который осуществлял международные перевозки.

Напомним, с сегодняшнего дня возобновляется железнодорожное сообщение между Минском и Москвой. Также на этой неделе будут налажены уже 5 рейсов авиакомпаний "Белавиа" и "Аэрофлот".

 
Теги: Минск
 
 
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В Беларуси убытки транспортной отрасли из-за пандемии составили почти 350 миллионов рублей. Это сообщил министр транспорта и коммуникаций. В основном пострадал...
 
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