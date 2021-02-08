Девушка из ревности напала на нескольких врачей столичной поликлиники - возбуждено уголовное дело

Источник материала: Tut.by

В Минске девушка напала на врачей. Оказалось, причины — личные. Это случилось еще в конце декабря, возбуждено уголовное дело, сообщает Следственный комитет .

По данным следствия, утром 28 декабря прошлого года 24-летняя девушка пришла в районную поликлинику Фрунзенского района Минска. Она зашла в кабинет к заведующей одним из отделений, ударила врача и схватила за волосы.

Услышав крики, пациенты подоспели на помощь врачу и остановили нападавшую, потом она скрылась.

Спустя пару дней девушка вновь вернулась в поликлинику. В коридоре она встретила заведующую уже другим отделением учреждения и ударила ее по разным частям тела, хватала за волосы. На помощь врачу снова пришли пациенты.

Следователи установили, что некоторое время обвиняемая была в отношениях с молодым человеком, который решился на разрыв. Она не раз приходила к нему на работу, повреждала его автомобиль. Узнав, что у бывшего молодого человека появилась новая возлюбленная, обвиняемая отыскала ее, а также ее место работы — та заведующая в районной поликлинике.

Минчанке предъявили обвинение по ч. 2 ст. 339 (Злостное хулиганство) Уголовного кодекса. Она под стражей. Из-за нестабильного психического состояния следователи назначили стационарную психолого-психиатрическую экспертизу. Девушка своими противоправными действиями сорвала нормальную работу учреждения здравоохранения, поясняет СК.

Обвиняемая нигде не работает, раньше не раз привлекалась к административной ответственности. Расследование продолжается.