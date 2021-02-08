Российская авиакомпания анонсировала полеты в Минск. Обещают билеты от 10 евро

Источник материала: Tut.by

Российская авиакомпания «Азимут» начинает выполнять рейсы по маршруту Ростов-на-Дону — Минск. Как сообщает пресс-служба компании, полеты будут выполняться еженедельно начиная с 16 февраля.



Фото: azimuth.aero

Самолеты из Ростова-на-Дону в Минск будут летать раз в неделю — по вторникам:

вылет из Ростова-на-Дону в 14.20, посадка в Минске в 16.55;

вылет из Минска в 17.55, посадка в Ростове-на-Дону в 20.10.

Приобрести билеты и дополнительные услуги, а также ознакомиться с расписанием можно на сайте авиакомпании . Анонсированы авиабилеты по минимальному тарифу от 10 евро.

Напомним, с сегодняшнего дня возобновляется транспортное сообщение между Беларусью и Россией. Отправляющиеся в поездку граждане должны иметь ПЦР-тест, сделанный не позже 3 суток до даты пересечения границы.