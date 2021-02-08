|
Российская авиакомпания анонсировала полеты в Минск. Обещают билеты от 10 евро
08.02.2021 12:57 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Российская авиакомпания «Азимут» начинает выполнять рейсы по маршруту Ростов-на-Дону — Минск. Как
Самолеты из Ростова-на-Дону в Минск будут летать раз в неделю — по вторникам:
Приобрести билеты и дополнительные услуги, а также ознакомиться с расписанием можно на
Напомним, с сегодняшнего дня
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Российская авиакомпания «Азимут» начинает выполнять рейсы по маршруту Ростов-на-Дону - Минск. Как сообщает пресс-служба компании, полеты будут выполняться...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)