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Российская авиакомпания анонсировала полеты в Минск. Обещают билеты от 10 евро

08.02.2021 12:57 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Российская авиакомпания «Азимут» начинает выполнять рейсы по маршруту Ростов-на-Дону — Минск. Как сообщает пресс-служба компании, полеты будут выполняться еженедельно начиная с 16 февраля.


Фото: azimuth.aero

Самолеты из Ростова-на-Дону в Минск будут летать раз в неделю — по вторникам:

  • вылет из Ростова-на-Дону в 14.20, посадка в Минске в 16.55;
  • вылет из Минска в 17.55, посадка в Ростове-на-Дону в 20.10.

Приобрести билеты и дополнительные услуги, а также ознакомиться с расписанием можно на сайте авиакомпании. Анонсированы авиабилеты по минимальному тарифу от 10 евро.

Напомним, с сегодняшнего дня возобновляется транспортное сообщение между Беларусью и Россией. Отправляющиеся в поездку граждане должны иметь ПЦР-тест, сделанный не позже 3 суток до даты пересечения границы.

 
Теги: Минск
 
 
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Российская авиакомпания «Азимут» начинает выполнять рейсы по маршруту Ростов-на-Дону - Минск. Как сообщает пресс-служба компании, полеты будут выполняться...
 
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