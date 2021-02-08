ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Лукашенко раскрыл подробности социологического исследования в Беларуси

08.02.2021 13:13 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 8 фев – Sputnik. Выступать на Всебелорусском народном собрании, не зная глубинных настроений в обществе, очень сложно, об этом сказал глава государства во Дворце Независимости в ходе совещания о подготовке ВНС.

По его словам, белорусским властям предстоит проделать много работы, которая подразумевает не только выступления, заключения и резолюции в ходе VI ВНС, но материалы его собственного доклада.

Глубокое изучение настроений

Александр Лукашенко напомнил о социологическом исследовании, которое проводилось в Беларуси в течении месяца в несколько этапов. Всего в соцопросе приняло участие около 10 тысяч белорусов.

"Это, можно сказать, глубокое изучение настроений в нашем обществе. Это в 10 раз больше, чем обычно социологи исследуют по тем или иным вопросам группы людей", - отметил он.

После чего добавил, что на первом этапе изучались настроения городских жителей. В том числе "предприятия были исследованы среднего уровня (по настроениям). То есть не самые преданные власти, но и не самые оппозиционные - взяли середину".

© Sputnik / Виктор Толочко
Бышок: социологический опрос не предполагает внешнего наблюдения

На втором этапе исследований изучалось общественное мнение населения в целом, "начиная от сел и деревень, и заканчивая городом Минском".

Самая высокая объективность исследований

Белорусский лидер обратил внимание, что сейчас результаты проведенных исследований проходят стадию обобщения. В том числе это важно и для главы государства.

"Потому что выступать на Всебелорусском народном собрании, планировать что-то, не зная глубинных настроений в обществе, это очень сложно. Поэтому было проведено изучение настроений наших людей", - цитирует Александра Лукашенко БелТА.

Причем он выразил уверенность, что у социологических исследований в республике самая высокая объективность. Соцопросы также проводили и иностранные специалисты.

"Они будут, прежде всего, подводить итоги. И наши работали - и государственные, и частные социологические организации", - заверил белорусский лидер.

После чего поблагодарил всех, кто принял участие в опросе в качестве респондента. Сами исследования проходили на условиях анонимности.

"Это будет иметь большое значение для выработки будущих программ и будущего движения нашей страны в том или ином направлении", - резюмировал Александр Лукашенко.

© Sputnik / Виктор Толочко
Лукашенко: ВНС не будет менять конституционные нормы

Что такое ВНС?

Шестое всебелорусское собрание состоится 11–12 февраля в Минске – соответствующий указ был подписан 28 декабря. На обсуждение его участников будут вынесены основные положения Программы социально-экономического развития Беларуси на 2021-2025 годы и направления общественно-политического развития страны.

На мероприятие приедут 2700 участников, их выберут районные и городские Советы депутатов, а также самые крупные общественные объединения. Области будут представлять не более 310 человек, Минска – не более 370.

Перечень приглашенных лиц определит оргкомитет: среди них будут руководители госорганов и организаций, представители Советов депутатов, общественных объединений, СМИ, дипломатических представительств и консульских учреждений, белорусских диаспор, международных и иностранных организаций.

Читайте также:

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Общественные настроения в республике власти решили изучить накануне проведения очередного Всебелорусского народного собрания.
 
Новости дня
Новости общества
 
Девушка из ревности напала на нескольких врачей столичной поликлиники - возбуждено уголовное дело
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

07.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
08.02.2021
Салiдарнасць

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by