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Лукашенко раскрыл подробности социологического исследования в Беларуси
08.02.2021 13:13 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 8 фев – Sputnik. Выступать на Всебелорусском народном собрании, не зная глубинных настроений в обществе, очень сложно, об этом сказал глава государства во Дворце Независимости в ходе совещания о подготовке ВНС.
По его словам, белорусским властям предстоит проделать много работы, которая подразумевает не только выступления, заключения и резолюции в ходе VI ВНС, но материалы его собственного доклада.
Глубокое изучение настроений
Александр Лукашенко напомнил о
"Это, можно сказать, глубокое изучение настроений в нашем обществе. Это в 10 раз больше, чем обычно социологи исследуют по тем или иным вопросам группы людей", - отметил он.
После чего добавил, что на первом этапе изучались настроения городских жителей. В том числе "предприятия были исследованы среднего уровня (по настроениям). То есть не самые преданные власти, но и не самые оппозиционные - взяли середину".
© Sputnik / Виктор Толочко
На втором этапе исследований изучалось общественное мнение населения в целом, "начиная от сел и деревень, и заканчивая городом Минском".
Самая высокая объективность исследований
Белорусский лидер обратил внимание, что сейчас результаты проведенных исследований проходят стадию обобщения. В том числе это важно и для главы государства.
"Потому что выступать на Всебелорусском народном собрании, планировать что-то, не зная глубинных настроений в обществе, это очень сложно. Поэтому было проведено изучение настроений наших людей", - цитирует Александра Лукашенко
Причем он выразил уверенность, что у социологических исследований в республике самая высокая объективность. Соцопросы также проводили и иностранные специалисты.
"Они будут, прежде всего, подводить итоги. И наши работали - и государственные, и частные социологические организации", - заверил белорусский лидер.
После чего поблагодарил всех, кто принял участие в опросе в качестве респондента. Сами исследования проходили на условиях анонимности.
"Это будет иметь большое значение для выработки будущих программ и будущего движения нашей страны в том или ином направлении", - резюмировал Александр Лукашенко.
© Sputnik / Виктор Толочко
Что такое ВНС?
Шестое всебелорусское собрание состоится 11–12 февраля в Минске – соответствующий
На мероприятие приедут 2700 участников, их выберут районные и городские Советы депутатов, а также самые крупные общественные объединения. Области будут представлять не более 310 человек, Минска – не более 370.
Перечень приглашенных лиц определит оргкомитет: среди них будут руководители госорганов и организаций, представители Советов депутатов, общественных объединений, СМИ, дипломатических представительств и консульских учреждений, белорусских диаспор, международных и иностранных организаций.
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Общественные настроения в республике власти решили изучить накануне проведения очередного Всебелорусского народного собрания.
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