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Что сейчас с мужчиной, который поджег себя в конце января на площади Независимости? Узнали
08.02.2021 13:33 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Павел Баньковский, который 22 января
Информацию о состоянии Павла Баньковского на 8 февраля нам сообщила его бывшая жена Екатерина.
Напомним, 35-летний Павел Баньковский днем 22 января
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Информацию сообщила бывшая жена Павла Баньковского.
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