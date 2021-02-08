ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Что сейчас с мужчиной, который поджег себя в конце января на площади Независимости? Узнали

08.02.2021 13:33 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Павел Баньковский, который 22 января поджег себя на площади Независимости в Минске, все еще находится в больнице без сознания. С момента происшествия прошло уже больше двух недель.


Фото: страница Павла Баньковского во «ВКонтакте»

Информацию о состоянии Павла Баньковского на 8 февраля нам сообщила его бывшая жена Екатерина.

Напомним, 35-летний Павел Баньковский днем 22 января поджег себя на площади Независимости в Минске. С более чем 50% ожогов тела он поступил в Республиканский ожоговый центр в БСМП. Его состояние, как сообщали 25 января близкие семьи и Минздрав, крайне тяжелое.

Друзья Павла также рассказывали нам, что утешительных прогнозов врачи не сообщали.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости общества
 
В Гомеле таксисту дали 6 лет за то, что обеспечивал клиентов девочками и условиями для досуга
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

07.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
08.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by