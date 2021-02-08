Что сейчас с мужчиной, который поджег себя в конце января на площади Независимости? Узнали

Источник материала: Tut.by

Павел Баньковский, который 22 января поджег себя на площади Независимости в Минске, все еще находится в больнице без сознания. С момента происшествия прошло уже больше двух недель.



Фото: страница Павла Баньковского во «ВКонтакте»

Информацию о состоянии Павла Баньковского на 8 февраля нам сообщила его бывшая жена Екатерина.

Напомним, 35-летний Павел Баньковский днем 22 января поджег себя на площади Независимости в Минске. С более чем 50% ожогов тела он поступил в Республиканский ожоговый центр в БСМП. Его состояние, как сообщали 25 января близкие семьи и Минздрав, крайне тяжелое.

Друзья Павла также рассказывали нам, что утешительных прогнозов врачи не сообщали.