|
В Гомеле таксисту дали 6 лет за то, что обеспечивал клиентов девочками и условиями для досуга
08.02.2021 13:33 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Гомеле осудили водителя такси, который обвинялся в организации занятия проституцией,
В июле прошлого года оперативники задержали 38-летнего гомельчанина, который, помимо работы таксистом, оказывал и другие услуги. Установлено, что с 2018 года мужчина занимался поиском девушек для клиентов, предоставлял помещения для встреч с ними, а также доставлял к месту необходимые продукты и спиртное.
Большую часть денег при этом организатор встреч забирал себе.
На днях суд Советского района Гомеля вынес мужчине приговор — 6 лет колонии усиленного режима, а также он должен выплатить штраф в размере 4 тысяч 350 рублей.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Мужчина занимался поиском девушек для клиентов, предоставлял помещения для встреч с ними, а также доставлял к месту необходимые продукты и спиртное.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)