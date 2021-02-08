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В Гомеле таксисту дали 6 лет за то, что обеспечивал клиентов девочками и условиями для досуга

08.02.2021 13:33 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Гомеле осудили водителя такси, который обвинялся в организации занятия проституцией, сообщили в УВД.

В июле прошлого года оперативники задержали 38-летнего гомельчанина, который, помимо работы таксистом, оказывал и другие услуги. Установлено, что с 2018 года мужчина занимался поиском девушек для клиентов, предоставлял помещения для встреч с ними, а также доставлял к месту необходимые продукты и спиртное.

Большую часть денег при этом организатор встреч забирал себе.

На днях суд Советского района Гомеля вынес мужчине приговор — 6 лет колонии усиленного режима, а также он должен выплатить штраф в размере 4 тысяч 350 рублей.

 
Теги: Гомель
 
 
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Мужчина занимался поиском девушек для клиентов, предоставлял помещения для встреч с ними, а также доставлял к месту необходимые продукты и спиртное.
 
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