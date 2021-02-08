В Гомеле таксисту дали 6 лет за то, что обеспечивал клиентов девочками и условиями для досуга

Источник материала: Tut.by

В Гомеле осудили водителя такси, который обвинялся в организации занятия проституцией, сообщили в УВД.

В июле прошлого года оперативники задержали 38-летнего гомельчанина, который, помимо работы таксистом, оказывал и другие услуги. Установлено, что с 2018 года мужчина занимался поиском девушек для клиентов, предоставлял помещения для встреч с ними, а также доставлял к месту необходимые продукты и спиртное.

Большую часть денег при этом организатор встреч забирал себе.

На днях суд Советского района Гомеля вынес мужчине приговор — 6 лет колонии усиленного режима, а также он должен выплатить штраф в размере 4 тысяч 350 рублей.