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Дело о пикете с гномиком. В Гродно мужчину судят за игрушку с БЧБ-флажком в окне
08.02.2021 13:51 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В суде Октябрьского района Гродно мужчину судят за «несанкционированный пикет» — а по сути за декоративного гномика с БЧБ-флажком в руках. Он стоял в окне квартиры гродненца,
Процесс ведет судья Валерий Шпак.
На суде обвиняемый Юрий Ярош пояснил, что как-то супруга обратила внимание, что их украшение на окне фотографируют две женщины.
— Мы не особо придали этому значение, так как окна у нас всегда украшены сказочными персонажами, и мамы с детьми часто останавливаются, рассматривают — мы живем на первом этаже. Но женщины были без детей — это смутило. Тогда супруга вышла к ним и узнала свою бывшую одноклассницу, — рассказал на суде обвиняемый. — С Бондаревой они учились вместе. Женщины поздоровались, Ольга села на велосипед и уехала.
Позже приехала милиция и взяли пояснения у хозяев гномика. Через несколько дней на мужчину составили протокол по 23.34 КоАП. В нем указано, что мужчина «на окне выставил для общего обозрения и публичной демонстрации декоративного гнома с флагом бело-красно-белого цвета, тем самым провел одиночный пикет».
— Среди наших украшений были и Санта-Клаусы. А они, как известно, в бело-красной одежде. Почему привлек внимание именно гномик, мне непонятно.
Мужчина продемонстрировал судье небольшой, размером в несколько сантиметров, БЧБ-флажок, который был в руках у гномика. Суд поинтересовался, когда и где был куплен гномик, кто «дал ему в руки» флажок.
— Уже и не вспомню. Стоял гномик у нас. Мы отмечали Новый год, кто-то из нас прикрепил к гномику флажок. Хочу обратить внимание, что гномик всегда стоял у елки на полу, но в тот день мы убрали елку — и временно поставили игрушку на подоконник, — рассказал мужчина.
Свидетельница Ольга Бондарева рассказала на суде, что является организатором акции «Антивандал», цели которой — убирать и закрашивать БЧБ-символику на улицах города.
— Акция согласована с идеологическим отделом администрации города. Каждый раз перед выездом мы предупреждаем милицию. В этот день было так же, — пояснила на суде Бондарева. — Мы с коллегой ездили по городу, искали незарегистрированную символику, чтобы ее убрать.
Она также подтвердила, что знакома с супругой обвиняемого.
— Учились вместе до 11-го класса, но с тех пор больше не общались.
В суде объявлен перерыв до завтра.
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В суде Октябрьского района Гродно мужчину судят за «несанкционированный пикет» - а по сути за декоративного гномика с БЧБ-флажком в руках. Он стоял в окне квартиры...
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