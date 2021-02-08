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Плательщиками транспортного налога будут более 2 млн белорусов

08.02.2021 14:39 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Плательщиками транспортного налога будут более 2 миллионов белорусов.     Сейчас формируется база автовладельцев. Напомним, на смену госпошлине, привязанной к техсомотру, пришел транспортный налог, который обойдется белорусам дешевле, его сумма зависит от массы и года выпуска машины. Транспортный налог нужно платить, когда истечет срок действия квитанции за дорожный сбор. Никакой двойной оплаты не будет. Начислением будет заниматься налоговая инспекция. Для тех, у кого авто не на ходу и ремонт не планируется, лучше снять машину с учета. Иначе за нее придется платить налог. С тех, кто просрочит уплату налога, нужные суммы взыскивать будут по решению судебных или нотариальных органов.

 
 
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Плательщиками транспортного налога будут более 2 миллионов белорусов.     Сейчас формируется база автовладельцев. Напомним, на смену госпошлине, привязанной к...
 
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