Плательщиками транспортного налога будут более 2 млн белорусов

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Плательщиками транспортного налога будут более 2 миллионов белорусов. Сейчас формируется база автовладельцев. Напомним, на смену госпошлине, привязанной к техсомотру, пришел транспортный налог, который обойдется белорусам дешевле, его сумма зависит от массы и года выпуска машины. Транспортный налог нужно платить, когда истечет срок действия квитанции за дорожный сбор. Никакой двойной оплаты не будет. Начислением будет заниматься налоговая инспекция. Для тех, у кого авто не на ходу и ремонт не планируется, лучше снять машину с учета. Иначе за нее придется платить налог. С тех, кто просрочит уплату налога, нужные суммы взыскивать будут по решению судебных или нотариальных органов.