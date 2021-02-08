|
Плательщиками транспортного налога будут более 2 млн белорусов
08.02.2021 14:39 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Плательщиками транспортного налога будут более 2 миллионов белорусов. Сейчас формируется база автовладельцев. Напомним, на смену госпошлине, привязанной к техсомотру, пришел транспортный налог, который обойдется белорусам дешевле, его сумма зависит от массы и года выпуска машины. Транспортный налог нужно платить, когда истечет срок действия квитанции за дорожный сбор. Никакой двойной оплаты не будет. Начислением будет заниматься налоговая инспекция. Для тех, у кого авто не на ходу и ремонт не планируется, лучше снять машину с учета. Иначе за нее придется платить налог. С тех, кто просрочит уплату налога, нужные суммы взыскивать будут по решению судебных или нотариальных органов.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Плательщиками транспортного налога будут более 2 миллионов белорусов. Сейчас формируется база автовладельцев. Напомним, на смену госпошлине, привязанной к...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)