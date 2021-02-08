Аритмия. Причины и симптомы

Источник материала: БT

Сердце является одним из важнейших органов человеческого тела. Когда с ним все в порядке, мы не обращаем на него внимания. Мы вспоминаем о нем только тогда, когда оно само начинает о себе напоминать. Поэтически сердце называют пламенным мотором. Но по сути - это электрический орган. Оно все пронизано проводами, по которым проходят электрические импульсы, чтобы сердце билось ритмично. Синусовый узел задает ритм сердца. Правильный ритм синусового узла принято называть нормальным синусовым ритмом.



Наше сердце работает постоянно. За сутки оно делает до 100 тысяч сокращений. Априори все сокращения не могут быть ритмичными. Мы занимаемся спортом, отдыхаем, спим - и наше сердце подстраивается под то, что мы делаем.







Какой пульс во время сна?





Каким должен быть нормальный пульс в состоянии покоя?

Во время сна, когда все системы отдыхают, пульс может опускаться до 30 ударов в минуту. Кстати, у медведя в спячке пульс опускается до 8 ударов в минуту. Он спокойно досыпает до весны и дальше живет своей жизнью.

Нормальным пульсом у взрослого человека в состоянии покоя считает от 60 до 100 ударов в минуту. У детей может быть и больше ста, у грудничков вообще под 140 ударов в минуту вполне допустимое значение.

Что происходит, когда сердце сбивается с ритма?

Если сердечный ритм нарушается, мы говорим об аритмии. Она делится на 2 группы:

Брадикардия - редкий пульс

Тахикардия - частый пульс

Аритмия может быть в любом возрасте, в том числе и у детей. Но чем старше организм, тем больше риск.

Симптомы аритмии:

слабость

нехватка воздуха

головокружение

потемнение в глазах

потеря сознания





Причины нарушения сердечного ритма:

стресс

гиперфункция щитовидки

синдром апноэ

вредные привычки

сердечно-сосудистые заболевания

высокое давление











Чем опасна аритмия?

Коварство аритмии в том, что она может протекать бессимптомно. И поймать ее можно только с помощью исследований. Самый надежный способ - суточное мониторирование ЭКГ по Холтеру.



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