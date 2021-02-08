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Президенту доложили обо всех нюансах готовности к Всебелорусскому народному собранию

08.02.2021 14:39 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Основные направления подготовки и проведения Всебелорусского народного собрания сегодня в фокусе внимания президента.

До форума три дня. И это финальная возможность оценить на высшем уровне все ли готово к важному событию республиканского масштаба. Оно объединит более двух тысяч делегатов и три сотни приглашенных гостей. Оргмоментов немало. Важно, чтобы никакие мелочи и недоработки не отвлекали участников от дискуссий. Удобная логистика, комфортные условия работы и безопасность. Президенту сегодня доложили обо всех нюансах готовности к форуму. Его предваряло масштабное социологическое исследование. На минувшей неделе Александр Лукашенко призывал белорусов не остаться в стороне, а открыто и честно высказываться по самым актуальным вопросам. Такой соцопрос среди горожан и сельчан должен стать объективным срезом общественного мнения.

Всебелорусское народное собрание станет важнейшим событием в жизни государства. Оно определит курс развития страны во всех сферах. Ключевые вопросы будут решаться в дискуссиях и спорах. Для этого на форум избраны делегаты, которые представляют разные регионы, слои общества и сферы жизни. 


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Основные направления подготовки и проведения Всебелорусского народного собрания сегодня в фокусе внимания президента. До форума три дня. И это финальная...
 
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