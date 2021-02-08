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Свыше 500 участников собрала "Могилевская лыжня"

08.02.2021 14:39 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

В Чаусах устроили спортивный флешмоб. Более полутысячи любителей активного отдыха со всей Могилевской области накануне собрал зимний праздник. Местом лыжных баталий стал новый биатлонный комплекс. Состоялись эстафетные гонки среди команд городов и районов.

Елена Дорошкова, начальник управления Чаусского райисполкома: "Мы любим спорт, мы за здоровый образ жизни. Мы стараемся тренироваться. Ходим на трассу кататься. Мы очень довольны, что у нас в Чаусах построен такой хороший, замечательный объект. И я всех приглашаю".

Победу в "Могилевской лыжне" праздновали хозяева - команда Чаусского района.

 
 
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В Чаусах устроили спортивный флешмоб. Более полутысячи любителей активного отдыха со всей Могилевской области накануне собрал зимний праздник. Местом лыжных...
 
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