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Лукашенко рассказал, для чего проводили соцопрос и сколько белорусов в нем поучаствовали

08.02.2021 14:41 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В социологическом опросе, который проводят по заказу Лукашенко к Всебелорусскому народному собранию, поучаствовали 10 тысяч человек.


Архивное фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

— Это, можно сказать, глубокое изучение настроений в нашем обществе. Десять тысяч человек — это в 10 раз больше, чем обычно социологи исследуют по тем или иным вопросам группы людей, — рассказал Лукашенко на заключительном совещании по вопросам подготовки и проведения ВНС.

По его словам, исследование проводили в два этапа.

— Первый этап — мы взяли практически чисто городское население. Предприятия были исследованы среднего уровня (по настроениям). То есть не самые преданные власти, но и не самые оппозиционные — взяли середину. Второй этап — в последнюю неделю после моего обращения к людям, чтобы они ответили на вопросы. И там мы исследовали все население, начиная от сел и деревень и заканчивая городом Минском.

Лукашенко добавил, что сейчас результаты обобщаются, этот соцопрос очень важен для него.

— Потому что выступать на Всебелорусском народном собрании, планировать что-то, не зная глубинных настроений в обществе, это очень сложно. Поэтому было проведено изучение настроений наших людей.

Он заявил, что объективность исследований самая высокая, в проведении были задействованы иностранные социологические службы.

— Я очень благодарен людям за то, что они приняли участие в этом исследовании. Это будет иметь большое значение для выработки будущих программ и будущего движения нашей страны в том или ином направлении, — уверен Лукашенко.

Впервые об этом исследовании Лукашенко заговорил 2 февраля. Он пообещал, что результаты исследований опубликуют — «вопросы очень интересные и очень насущные».

 
 
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