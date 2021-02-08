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Лукашенко рассказал, для чего проводили соцопрос и сколько белорусов в нем поучаствовали
08.02.2021 14:41 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В социологическом опросе, который проводят по заказу Лукашенко к Всебелорусскому народному собранию, поучаствовали 10 тысяч человек.
— Это, можно сказать, глубокое изучение настроений в нашем обществе. Десять тысяч человек — это в 10 раз больше, чем обычно социологи исследуют по тем или иным вопросам группы людей, —
По его словам, исследование проводили в два этапа.
— Первый этап — мы взяли практически чисто городское население. Предприятия были исследованы среднего уровня (по настроениям). То есть не самые преданные власти, но и не самые оппозиционные — взяли середину. Второй этап — в последнюю неделю после моего обращения к людям, чтобы они ответили на вопросы. И там мы исследовали все население, начиная от сел и деревень и заканчивая городом Минском.
Лукашенко добавил, что сейчас результаты обобщаются, этот соцопрос очень важен для него.
— Потому что выступать на Всебелорусском народном собрании, планировать что-то, не зная глубинных настроений в обществе, это очень сложно. Поэтому было проведено изучение настроений наших людей.
Он заявил, что объективность исследований самая высокая, в проведении были задействованы иностранные социологические службы.
— Я очень благодарен людям за то, что они приняли участие в этом исследовании. Это будет иметь большое значение для выработки будущих программ и будущего движения нашей страны в том или ином направлении, — уверен Лукашенко.
Впервые об этом исследовании Лукашенко
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«Я очень благодарен людям за то, что они приняли участие в этом исследовании. Это будет иметь большое значение для выработки будущих программ и будущего движения...
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