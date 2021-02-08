Лукашенко подводит итоги соцопроса белорусов перед IV ВНС

Сегодня Александр Лукашенко организовал заключительное совещание по вопросам подготовки и проведения Всебелорусского народного собрания, где рассказал о соцопросе граждан Беларуси. Об этом сообщает Белта .

На протяжении последнего месяца в Беларуси проводили социсследование, в котором приняло участие около 10 тыс.человек. По словам Лукашенко, «это глубокое изучение настроений в нашем обществе», в ходе которого опросили в 10 раз больше человек, чем в любом другом исследовании социологов.

Лукашенко рассказал, что соцопрос делился на 2 части. В первой – опрашивали городское население, работников предприятий «среднего уровня (по настроениям)».

«То есть не самые преданные власти (прим. предприятия), но и не самые оппозиционные - взяли середину», - пояснил Александр Лукашенко.

Второй этап опроса длился последнюю неделю. В течение этого времени социологи работали со всем населением, начиная с сел и деревень и заканчивая Минском.

«Особенно для меня это (прим. опрос) было очень важно. Потому что выступать на Всебелорусском народном собрании, планировать что-то, не зная глубинных настроений в обществе, это очень сложно», - продолжил Лукашенко.

Он добавил, что результаты опроса сейчас обрабатываются. Судя по словам Александра Лукашенко, окончательные итоги исследования будут подведены до четверга текущей недели, 11 февраля, до начала ВНС.

Лукашенко уверен, что объективность данного опроса самая высокая, поскольку в исследовании принимают участие как белорусские государственные и частные соцорганизации, так и иностранные.

Отмечено было, что люди отвечали на вопросы полностью анонимно, а исследование очень важно для дальнейшего развития государства.

«Это будет иметь большое значение для выработки будущих программ и будущего движения нашей страны в том или ином направлении», - подытожил Александр Лукашенко.

Напомним, Всебелорусское народное собрание в 2021 году пройдет 11-12 февраля в шестой раз. Первое такое мероприятие состоялось в октябре 1996 года перед референдумом о внесении изменений в Конституцию. С тех пор такие собрания проходят каждые пять лет, чтобы утвердить программу социально-экономического развития на следующую пятилетку.