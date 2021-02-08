ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Витебске женщину будут судить за самиздат. У нее забрали авто и компьютер

08.02.2021 15:53 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

У жительницы Витебска Татьяны Юхо милиция забрала 500 номеров дайджеста «Витебский вестник», компьютерную технику и автомобиль, сообщает БАЖ.

«Витебский вестник» — это дайджест местных и республиканских новостей, который издается и распространяется периодически и на волонтерской основе. Милиция ищет издателей и распространителей, поскольку издание публикует информацию, которую не размещают государственные СМИ. Оно ориентировано на пожилых людей, не пользующихся интернетом и привыкших к газетному формату новостей.

Татьяна Юхо сообщила, что милиционеры задержали ее в частном секторе, отвезли в Первомайский РОВД и несколько часов допрашивали, откуда у нее номера «Витебского вестника», распространяла ли она дайджест, кто его издает и печатает.

— Потом меня отвезли домой и осмотрели квартиру. Забрали всю оргтехнику, включая компьютер мужа и неработающий системный блок, которым никто не пользовался, а также мой мобильный телефон, личные записи и даже белые, красные и оранжевые воздушные шары — я хотела украсить ими квартиру в день рождения. Моя машина тоже осталась в отделении милиции. Милиционеры заявили, что оставляют ее под залог до выплаты штрафа, который, по их мнению, даст мне суд, — рассказала Татьяна.

На Татьяну завели административное дело по статье 22.9 КоАП (Нарушение законодательства о СМИ). Процесс состоится 10 февраля в суде Железнодорожного района Витебска.

 
Теги: Новости, Витебск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Витебский вестник» - это дайджест местных и республиканских новостей, который издается и распространяется периодически и на волонтерской основе. Милиция ищет...
 
Новости дня
Новости общества
 
Рейды ГАИ - за рулем только в трезвом состоянии
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

07.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
08.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by