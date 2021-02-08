В Витебске женщину будут судить за самиздат. У нее забрали авто и компьютер

Источник материала: Tut.by

У жительницы Витебска Татьяны Юхо милиция забрала 500 номеров дайджеста «Витебский вестник», компьютерную технику и автомобиль, сообщает БАЖ.

«Витебский вестник» — это дайджест местных и республиканских новостей, который издается и распространяется периодически и на волонтерской основе. Милиция ищет издателей и распространителей, поскольку издание публикует информацию, которую не размещают государственные СМИ. Оно ориентировано на пожилых людей, не пользующихся интернетом и привыкших к газетному формату новостей.

Татьяна Юхо сообщила, что милиционеры задержали ее в частном секторе, отвезли в Первомайский РОВД и несколько часов допрашивали, откуда у нее номера «Витебского вестника», распространяла ли она дайджест, кто его издает и печатает.

— Потом меня отвезли домой и осмотрели квартиру. Забрали всю оргтехнику, включая компьютер мужа и неработающий системный блок, которым никто не пользовался, а также мой мобильный телефон, личные записи и даже белые, красные и оранжевые воздушные шары — я хотела украсить ими квартиру в день рождения. Моя машина тоже осталась в отделении милиции. Милиционеры заявили, что оставляют ее под залог до выплаты штрафа, который, по их мнению, даст мне суд, — рассказала Татьяна.

На Татьяну завели административное дело по статье 22.9 КоАП (Нарушение законодательства о СМИ). Процесс состоится 10 февраля в суде Железнодорожного района Витебска.