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В Витебске женщину будут судить за самиздат. У нее забрали авто и компьютер
08.02.2021 15:53 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
У жительницы Витебска Татьяны Юхо милиция забрала 500 номеров дайджеста «Витебский вестник», компьютерную технику и автомобиль,
«Витебский вестник» — это дайджест местных и республиканских новостей, который издается и распространяется периодически и на волонтерской основе. Милиция ищет издателей и распространителей, поскольку издание публикует информацию, которую не размещают государственные СМИ. Оно ориентировано на пожилых людей, не пользующихся интернетом и привыкших к газетному формату новостей.
Татьяна Юхо сообщила, что милиционеры задержали ее в частном секторе, отвезли в Первомайский РОВД и несколько часов допрашивали, откуда у нее номера «Витебского вестника», распространяла ли она дайджест, кто его издает и печатает.
— Потом меня отвезли домой и осмотрели квартиру. Забрали всю оргтехнику, включая компьютер мужа и неработающий системный блок, которым никто не пользовался, а также мой мобильный телефон, личные записи и даже белые, красные и оранжевые воздушные шары — я хотела украсить ими квартиру в день рождения. Моя машина тоже осталась в отделении милиции. Милиционеры заявили, что оставляют ее под залог до выплаты штрафа, который, по их мнению, даст мне суд, — рассказала Татьяна.
На Татьяну завели административное дело по статье 22.9 КоАП (Нарушение законодательства о СМИ). Процесс состоится 10 февраля в суде Железнодорожного района Витебска.
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«Витебский вестник» - это дайджест местных и республиканских новостей, который издается и распространяется периодически и на волонтерской основе. Милиция ищет...
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