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В Минске запустили очень запутанный автобусный маршрут

08.02.2021 15:53 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В феврале в Минске запустили новый автобусный маршрут, который рискует стать самым запутанным в городе, подметил The Village Беларусь.

В феврале в столице запустили новый автобусный маршрут № 197 «Станция метро Уручье — Копище — Новая Боровая».

Из-за особенностей организации и взаимодействия между городскими, районными и областными органами власти и транспортными организациями его пришлось пустить с неоднократными зигзагами.


Изображение: The Village Беларусь

Во время рейсов туда и обратно автобус трижды покидает городскую черту и выезжает в Минский район, а потом возвращается обратно. Как на пути туда, так и на пути обратно автобус заезжает в Копище, что и делает маршрут сильно запутанным.

Так, от станции метро «Уручье» он идет по проспекту Независимости, улицам Острошицкая и Гинтовта, после чего делает петлю в Копище на улицы Лопатина и Николая Михайлашева. Потом возвращается на Гинтовта и далее по Городецкой едет в Новую Боровую, на улицы Леонардо да Винчи и Авиационную.

В обратном направлении он идет по улицам Авиационная, Леонардо да Винчи, Городецкая, Гинтовта и затем снова заезжает в Копище, после чего возвращается на Гинтовта и далее по Шафарнянской следует к станции метро «Уручье».

По пути «туда» он делает 16 промежуточных остановок, по пути «обратно» — 15 промежуточных остановок. При этом на остановках в Копище и на остановке «Дмитриев кирмаш» на Гинтовта он останавливается дважды. Пассажирам будет непросто понять, куда именно сейчас идет автобус: в Новую Боровую или обратно к станции метро «Уручье».

Автобус № 197 делает 11 рейсов в день (в среднем раз в час), на дорогу от конечной до конечной ему требуется 28 минут.

На транспортных форумах отмечают, что пассажиров в салоне немного.

 
Теги: Минск
 
 
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В феврале в столице запустили новый автобусный маршрут № 197 «Станция метро Уручье - Копище - Новая Боровая». Из-за особенностей организации и взаимодействия между...
 
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