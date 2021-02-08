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Румас вышел на связь: «Я жив, не арестован»
08.02.2021 16:17 — Новости Общества | БДГ
Источник материала: БДГ
Экс-премьер Беларуси Сергей Румас больше недели находится в Великобритании, куда улетел на день рождения сына Валерия. Чиновник перестал выходить на связь перед арестами, которые затронули круг его друзей, и СМИ связывали его «исчезновение» с этим фактом.
3 февраля некоторые телеграм-каналы
Сын экс-премьера Валерий Румас занимает должность помощника директора в лондонском филиале российской инвестиционной компании VTB Capital.
8 февраля журналист «Нашей Нивы» до Румаса
СМИ и пользователи интернета пытаются предугадать дальнейшие шаги экс-премьера. По мнению многих, передовые взгляды и связи Румаса в силовых кругах и госаппарате могли бы помочь ему стать лидером оппозиции.
Что известно о Румасе
Сергею Румасу 51 год, у него есть опыт работы в финансовой и экономической сфере. Он работал в правительстве и понимает ситуацию в силовых структурах: он окончил военное финансовой училище.
У Румаса четверо сыновей. Двое старших работают в странах Евросоюза.
Известно, что Румас с женой один из дней недели дома разговаривали по-белорусски для сохранения разговорной практики на родном языке.
В 2010-2012 гг. Сергей Румас работал на посту вице-премьера и в этом статусе выступал против советских методов управления экономикой.
В 2018-2020 гг. как премьер руководил экономикой в условиях перманентного кризиса, вызванного последствиями волюнтаризма и некомпетентностью в верхах и застоем в экономике России - главного торгового партнера Беларуси. Несмотря на эти сложные условия, правительство Румаса обеспечило финансовую и макроэкономическую стабильность.
P.S. Несколько дней назад по неподтвержденной официально информации
Фото Reuters
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Экс-премьер Беларуси Сергей Румас больше недели находится в Великобритании, куда улетел на день рождения сына Валерия.
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