Румас вышел на связь: «Я жив, не арестован»

Экс-премьер Беларуси Сергей Румас больше недели находится в Великобритании, куда улетел на день рождения сына Валерия. Чиновник перестал выходить на связь перед арестами, которые затронули круг его друзей, и СМИ связывали его «исчезновение» с этим фактом.

3 февраля некоторые телеграм-каналы сообщили о том, что Сергей Румас арестован. Однако эта информация не подтвердилась. Жена экс-премьера Жанна Румас опровергла слухи о его задержании: «Сергей Николаевич находится в отъезде за пределами Беларуси».

Сын экс-премьера Валерий Румас занимает должность помощника директора в лондонском филиале российской инвестиционной компании VTB Capital.

8 февраля журналист «Нашей Нивы» до Румаса дозвонился. «Я не буду давать никаких комментариев, извините, - сказал телефону Сергей Румас. - Вы услышали, что я жив, не арестован, но ничего комментировать не буду. Спасибо что волнуетесь».

СМИ и пользователи интернета пытаются предугадать дальнейшие шаги экс-премьера. По мнению многих, передовые взгляды и связи Румаса в силовых кругах и госаппарате могли бы помочь ему стать лидером оппозиции.

Что известно о Румасе

Сергею Румасу 51 год, у него есть опыт работы в финансовой и экономической сфере. Он работал в правительстве и понимает ситуацию в силовых структурах: он окончил военное финансовой училище.

У Румаса четверо сыновей. Двое старших работают в странах Евросоюза.

Известно, что Румас с женой один из дней недели дома разговаривали по-белорусски для сохранения разговорной практики на родном языке.

В 2010-2012 гг. Сергей Румас работал на посту вице-премьера и в этом статусе выступал против советских методов управления экономикой.

В 2018-2020 гг. как премьер руководил экономикой в условиях перманентного кризиса, вызванного последствиями волюнтаризма и некомпетентностью в верхах и застоем в экономике России - главного торгового партнера Беларуси. Несмотря на эти сложные условия, правительство Румаса обеспечило финансовую и макроэкономическую стабильность.

P.S. Несколько дней назад по неподтвержденной официально информации был задержан бывший председатель правления «Белинвестбанка», а ныне исполняющий обязанности ОАО «Белорусская лесная компания» Геннадий Сысоев, сообщается об аресте «топов» «Белагропромбанка». Эксперты на исключают, что все задержания связаны между собой.

Фото Reuters