Белорусы в городах удивляются: «Откуда столько снегирей?». Спросили у орнитолога, обычное ли это дело

Источник материала: Tut.by

«Откуда взялось столько снегирей?» — спрашивают читатели TUT.BY из Минска и других регионов Беларуси. Люди активно фотографируют ярких птиц, вспоминая, что так много снегирей не видели с детства. Специалисты объясняют: зима суровая, птицы просто спустились на уровень человеческих глаз.



Снегирь — самец. Фото: Александр Винчевский

Снегирь — птица семейства вьюрковые, которая в белорусском варианте называется гіль. Не у всех снегирей красная грудка — только у самцов, у самок она светло-серо-коричневая. Послушать голос снегиря можно здесь .

— Снегирь — обычный вид для Беларуси, ни из какой Сибири они к нам не прилетают, — рассказывает TUT.BY орнитолог, директор «Аховы птушак Бацькаўшчыны» Александр Винчевский. — Эти птицы не гнездятся в городах. Летом их можно увидеть в темных еловых лесах, но они прячутся, скрывая свои гнезда. А вот зимой они прилетают в города, потому что здесь больше корма и меньше хищников.



Снегирь — самка. Фото: Александр Винчевский

Орнитолог добавляет, что суровой зимой снегири более заметны в городе, чем в теплые зимы, к которым мы за последние годы привыкли.

— Большинство людей видят птиц только тогда, когда они спускаются на уровень глаз человека. Когда снегири сидят на ясенях, кленах, — их не замечают. Эта зима холодная: птицы съели корм, который находили наверху, на деревьях, поэтому спускаются за едой вниз.



Фото: читатель TUT.BY



Фото: читатель TUT.BY



Фото: читатель TUT.BY

Специалист объясняет, что снегири сидят на снегу и на кустах подолгу еще и потому, что экономят энергию (несмотря на опасность).

— Любое лишнее движение — это расход энергии. Если понаблюдать, увидите, что эти птицы пытаются максимально много семен достать с одной ветки, не перелетая на другую. Фотографируя снегирей, важно их не спугнуть. Сделаете это пару раз — и можете птицу даже обречь на гибель, так как она может потерять больше энергии, чем добыть за короткий зимний день.

Подкармливать снегирей зимой можно и нужно — так больше птиц доживет на весны. Подойдут семечки, насыпанные в закрепленную кормушку.

— Если кормушка висит, болтается — снегири на нее не сядут.





Александр Винчевский рассказывает интересную деталь про питание снегирей.

— Эти птицы любят рябину, калину. Однако они выедают только семена — то, что наиболее энергетически ценно. Мякоть эти птицы выбрасывают: если снегири поели рябины или калины, под деревьями все будет красное. Если под ясенем вы видите на снегу много «крылаток», — значит, прямо сейчас на дереве сидит стая снегирей, пирует, выедает семечки, или птицы совсем недавно улетели. Вьюрковые — снегири, зяблики — останавливают размножение растений, регулируют его. Такая их роль в природе. В отличие от дроздов, например, которые, наоборот, способствуют расселению растений.



Два самца и две самки снегирей. Фото: читатель TUT.BY



Фото: читатель TUT.BY