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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Прогноз погоды на 9 февраля Погодные условия в Беларуси будут определять активные атмосферные фронты от циклона с центром над Украиной. Предупреждение о неблагоприятных...

Погодные условия в Беларуси будут определять активные атмосферные фронты от циклона с центром над Украиной.Предупреждение о неблагоприятных метеорологических явлениях!9 февраля ночью и утром во многих районах, днем по восточной половине страны ожидается сильный снег. На большей части территории метель, на дорогах снежные заносы. Ночью и утром на большей части территории, днем по северо-восточной половине страны ожидается усиление ветра порывами 15-20 м/с.