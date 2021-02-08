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Прогноз погоды на 9 февраля

08.02.2021 16:41 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Погодные условия в Беларуси будут определять активные атмосферные фронты от циклона с центром над Украиной. 

Предупреждение о неблагоприятных метеорологических явлениях! 

9 февраля ночью и утром во многих районах, днем по восточной половине страны ожидается сильный снег. На большей части территории  метель, на дорогах снежные заносы. Ночью и утром на большей части территории, днем по северо-восточной половине страны ожидается усиление ветра порывами 15-20 м/с.

 
 
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Погодные условия в Беларуси будут определять активные атмосферные фронты от циклона с центром над Украиной.  Предупреждение о неблагоприятных...
 
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