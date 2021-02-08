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Новый электротранспорт для 3-й линии минского метро
08.02.2021 16:41 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTВ столице продолжается строительство третьей - Зеленолужской - линии метро. Новые станции, а это "Аэродромная", "Неморшанский Сад" и "Слуцкий гостинец", ожидаем к середине 2023 года. Пока же все больше минчан и гостей столицы выбирают для передвижения по мегаполису четыре действующих. Среди них - одна из популярных пересадочная "Вокзальная". К слову, привлекает пассажиров не только свежий дизайн и интерьеры, как, например, арт-объекты кузнечного дела на "Ковальской Слободе", но и новые электропоезда. Их произвели на заводе "Штадлер Минск". По контракту - это 10 составов.
Андрей Дроб, пресс-секретарь Минского метрополитена: "Плюсы - более бесшумные поезда, можно спокойно говорить по телефону в поезде, легко можно перемещаться внутри состава, так как нет никакого сочленения между вагонами. В этих составах хорошая система кондиционирования, что тоже очень хорошо, особенно в летний период".
В ближайшие пять лет метрополитен обновит подвижной состав. Минский метрополитен планирует закупить 19 новых электропоездов.
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В столице продолжается строительство третьей - Зеленолужской - линии метро. Новые станции, а это "Аэродромная", "Неморшанский Сад" и "Слуцкий гостинец", ожидаем к...
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