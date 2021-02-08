﻿ Новый электротранспорт для 3-й линии минского метро. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Новый электротранспорт для 3-й линии минского метро

08.02.2021 16:41 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

В столице продолжается строительство третьей - Зеленолужской  - линии метро. Новые станции, а это "Аэродромная", "Неморшанский Сад" и "Слуцкий гостинец", ожидаем к середине 2023 года. Пока же все больше минчан и гостей столицы выбирают для передвижения по мегаполису четыре действующих. Среди них - одна из популярных пересадочная "Вокзальная". К слову,  привлекает пассажиров не только свежий дизайн и интерьеры, как, например, арт-объекты кузнечного дела на "Ковальской Слободе", но и новые электропоезда. Их произвели на  заводе "Штадлер Минск". По контракту  - это 10 составов. 

Андрей Дроб, пресс-секретарь Минского метрополитена: "Плюсы -  более бесшумные поезда, можно спокойно говорить по телефону в поезде, легко можно перемещаться внутри состава, так как нет никакого сочленения между вагонами. В этих составах хорошая система кондиционирования, что тоже очень хорошо, особенно в летний период".  

В ближайшие пять лет метрополитен обновит подвижной состав. Минский метрополитен планирует закупить 19 новых электропоездов.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В столице продолжается строительство третьей - Зеленолужской  - линии метро. Новые станции, а это "Аэродромная", "Неморшанский Сад" и "Слуцкий гостинец", ожидаем к...
 
Новости дня
Новости общества
 
В Витебске женщину будут судить за самиздат. У нее забрали авто и компьютер
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

07.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
08.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by