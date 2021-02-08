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Подготовку к ВНС обсудили у президента

Всебелорусское народное собрание пройдет 11-12 февраля

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Президент поблагодарил людей, которые приняли участие в соцопросах Основные направления подготовки и проведения Всебелорусского народного собрания сегодня в фокусе внимания президента. Подготовку к ВНС обсудили у президента ...

Основные направления подготовки и проведения Всебелорусского народного собрания сегодня в фокусе внимания президента.До форума - три дня. И это финальная возможность оценить на высшем уровне, все ли готово к важному событию республиканского масштаба. Оно объединит более двух тысяч делегатов и три сотни приглашенных гостей. Оргмоментов немало. Важно, чтобы никакие мелочи и недоработки не отвлекали участников от дискуссий. Удобная логистика, комфортные условия работы и безопасность. Президенту сегодня доложили обо всех нюансах готовности к форуму. Его предваряло масштабное социологическое исследование. На минувшей неделе Александр Лукашенко призывал белорусов не остаться в стороне, а открыто и честно высказываться по самым актуальным вопросам. Такой соцопрос среди горожан и сельчан должен стать объективным срезом общественного мнения, отразить глубинные настроения в обществе. Это поможет подкорректировать повестку Всебелорусского собрания.Всебелорусское народное собрание станет важнейшим событием в жизни государства. Оно определит курс развития страны во всех сферах. Ключевые вопросы будут решаться в дискуссиях и спорах. Для этого на форум избраны делегаты, которые представляют разные регионы, слои общества и сферы жизни. Ответить на все самые актуальные запросы людей - главная цель нынешнего форума. Его итогом станет резолюция, которая обозначит концепцию развития. Детально ее представит Программа социально-экономического развития на пять лет вперед.Читайте также: