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Оранжевый уровень опасности: вьюга, снежные заносы и сильный ветер
08.02.2021 16:41 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTСуровый февраль. На завтра в Минске и области объявлен оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра и снежных заносов. В прогнозах на всю неделю - вьюга и морозная погода. На дорогах - гололедица. Ветер восточный, с порывами до 14 метров в секунду. А столбик термометра будет показывать до 21 градуса со знаком минус.
Сложные условия погоды в столичном регионе будут сохраняться в течение всей недели. Это обстоятельство следует учитывать как водителям, так и пешеходам.
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Суровый февраль. На завтра в Минске и области объявлен оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра и снежных заносов. В прогнозах на всю неделю - вьюга и...
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