ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Оранжевый уровень опасности: вьюга, снежные заносы и сильный ветер

08.02.2021 16:41 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Суровый февраль. На завтра в Минске и области объявлен оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра и снежных заносов. В прогнозах на всю неделю - вьюга и морозная погода. На дорогах - гололедица. Ветер восточный, с порывами до 14 метров в секунду. А столбик термометра будет показывать до 21 градуса со знаком минус.

Сложные условия погоды в столичном регионе будут сохраняться в течение всей недели. Это обстоятельство следует учитывать как водителям, так и пешеходам.  

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Суровый февраль. На завтра в Минске и области объявлен оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра и снежных заносов. В прогнозах на всю неделю - вьюга и...
 
Новости дня
Новости общества
 
В Минске запустили очень запутанный автобусный маршрут
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

07.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
08.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by