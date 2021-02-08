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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Е. Лукаш: Украину сознательно ведут к катастрофе Украину нарочно стремятся обрушить в экономическую и социальную катастрофу. Такое впечатление складывается в результате анализа внутренней и внешней политики...

Украину нарочно стремятся обрушить в экономическую и социальную катастрофу. Такое впечатление складывается в результате анализа внутренней и внешней политики администрации президента Зеленского. Оппозиционные политики страны указывают, что Киев совершает экономическое самоубийство, отказываясь от сотрудничества с традиционными торговыми партнерами."Внешний контроль над политикой Украины является тотальным. Зеленский и правительство не обладают даже минимальной степенью свободы, и распоряжения, обязательные к исполнению, официальному Киеву отдают через "Твиттер" американского посольства", - указывает Елена Лукаш.