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Е. Лукаш: Украину сознательно ведут к катастрофе

08.02.2021 16:41 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Украину нарочно стремятся обрушить в экономическую и социальную катастрофу. Такое впечатление складывается в результате анализа внутренней и внешней политики администрации президента Зеленского. Оппозиционные политики страны указывают, что Киев совершает экономическое самоубийство, отказываясь от сотрудничества с традиционными торговыми партнерами.  

Елена Лукаш, народный депутат Украины V и VI созывов: "Итак, два главных партнера - Китай и Россия, с которыми нас постоянно хотят поссорить, потому что развивающаяся, торгующая Украина никому не нужна. Это прямой сговор украинских чиновников и иностранных лиц для уменьшения суверенитета страны. Суверенитет - это право сказать нет. К сожалению, отношение западных стран к Украине напоминает оккупационный режим. Гауляйтеры этого режима сейчас находятся при власти. Вот поэтому любой твит посольства США или G7 берется в исполнение, и главный торговый интерес Украины с РФ и КНР не учитывается. Слабое, сырьевое, зависимое гетто не должно развиваться. Где результаты торговли с ЕС, которые нам обещал весь Майдан? За что стоял Майдан? Нет никакого желания помогать нашей стране. Наша внешняя политика строится на принципе суицида". 

"Внешний контроль над политикой Украины является тотальным. Зеленский и правительство не обладают даже минимальной степенью свободы, и распоряжения, обязательные к исполнению, официальному Киеву отдают через "Твиттер" американского посольства", - указывает Елена Лукаш.

 
 
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Украину нарочно стремятся обрушить в экономическую и социальную катастрофу. Такое впечатление складывается в результате анализа внутренней и внешней политики...
 
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