Источник материала: БT

Турция откроет туристический сезон в апреле. Сначала на Средиземном, а затем на Эгейском побережье. Эксперты туротрасли отмечают, из-за пандемии в 2020-м эта страна потеряла не так много туристов, как Греция и Испания, поскольку раньше открылась для иностранцев благодаря программе безопасной сертификации, что позволило Турции за год выручить на туризме 12 миллиардов долларов. Всего в 2020-м в стране побывало 16 миллионов зарубежных гостей, в этом году Турция примет уже вдвое больше.