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Турция откроет туристический сезон в апреле

08.02.2021 16:41 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Турция откроет туристический сезон в апреле. Сначала на Средиземном, а затем на Эгейском побережье. Эксперты туротрасли отмечают, из-за пандемии в 2020-м эта страна потеряла не так много туристов, как Греция и Испания, поскольку раньше открылась для иностранцев благодаря программе безопасной сертификации, что позволило Турции за год выручить на туризме 12 миллиардов долларов. Всего в 2020-м в стране побывало 16 миллионов зарубежных гостей, в этом году Турция примет уже вдвое больше.

 
 
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Турция откроет туристический сезон в апреле. Сначала на Средиземном, а затем на Эгейском побережье. Эксперты туротрасли отмечают, из-за пандемии в 2020-м эта страна...
 
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