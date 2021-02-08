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Беларусь получила в 2020 году от "налога на Google" 47 млн рублей

08.02.2021 16:41 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Беларусь получила в 2020 году от так называемого "налога на Google" 47 миллионов рублей. Напомним, с начала 2018-го в нашей стране иностранные организации, которые оказывают электронные услуги белорусам, платят НДС. Эксперты отмечают очень высокую динамику поступления этих платежей, ежегодный темп прироста - более 40 %. Таким образом за 3 года от иностранных организаций - плательщиков (в числе которых Google, Microsoft, Amazon, Apple, Booking.com) поступило 88 миллионов рублей.

 
 
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Беларусь получила в 2020 году от так называемого "налога на Google" 47 миллионов рублей. Напомним, с начала 2018-го в нашей стране иностранные организации, которые оказывают...
 
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