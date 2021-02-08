Источник материала: БT

Беларусь получила в 2020 году от так называемого "налога на Google" 47 миллионов рублей. Напомним, с начала 2018-го в нашей стране иностранные организации, которые оказывают электронные услуги белорусам, платят НДС. Эксперты отмечают очень высокую динамику поступления этих платежей, ежегодный темп прироста - более 40 %. Таким образом за 3 года от иностранных организаций - плательщиков (в числе которых Google, Microsoft, Amazon, Apple, Booking.com) поступило 88 миллионов рублей.