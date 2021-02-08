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В Могилеве вынесли приговор по делу о подготовке к массовым беспорядкам. Весь процесс был закрытым

08.02.2021 17:13 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В суде Октябрьского района Могилева вынесли приговор за подготовку к массовым беспорядкам и незаконным действиям в отношении огнестрельного оружия и горючих взрывчатых веществ. В этом признали виновным Алексея Мельникова и приговорили к 7 годам усиленного режима и штрафу в 50 базовых. Весь судебный процесс был закрытым — слушателей и журналистов допустили лишь на вынесение приговора.


Фото: Анжелика Зайцева, TUT.BY

В каких именно действиях Мельникова признали виновным, из приговора непонятно. Но известно, в чем обвиняли: в том, что у него при задержании 9 августа обнаружили и изъяли петарды, три самодельных зажигательных устройства, нож. Все эти предметы, утверждалось в материалах дела, мужчина скрытно переносил и пытался перевезти из Могилева в Минск, «чтобы поучаствовать в массовых беспорядках».

Дома у задержанного обнаружили «изготовленное им и пригодное для производства отдельных выстрелов двуствольное гладкоствольное ручное огнестрельное оружие». Утверждалось также, что мужчина изготовил «не менее пяти самодельных зажигательных устройств, поражающее действие которых основано на использовании горючих веществ».

В сообщении Генпрокуратуры также сообщалось, что Мельников, «воодушевившись размещенными в сети Интернет, в том числе на Telegram- и Youtube-каналах, призывами к массовым беспорядкам, которые сопровождались бы насилием над личностью, погромами, поджогами, уничтожением имущества или вооруженным сопротивлением представителям власти на территории Беларуси, принял решение присоединиться к такой противоправной деятельности».

В итоге Мельникову инкриминировали сразу четыре статьи УК РБ: ст. 13 «Приготовление к преступлению», ч. 2 ст. 293 «Массовые беспорядки», ч. 3 ст. 295 «Незаконные действия в отношении огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ», ч. 1 ст. 295−3 «Незаконные действия в отношении предметов, поражающее действие которых основано на использовании горючих веществ».

 
Теги: Минск, Могилев
 
 
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Весь судебный процесс был закрытым - слушателей и журналистов допустили лишь на вынесение приговора.
 
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