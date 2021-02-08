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В Лебяжьем открылась мини-поликлиника на 23 тысячи человек

08.02.2021 17:13 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Лебяжьем в жилом комплексе «Лазурит» открылась амбулатория. Подробности сообщает телеграм-канал «Минск. Официально».


В жилом комплексе «Лазурит» в микрорайоне Лебяжий открылась амбулатория, филиал 4-й городской поликлиники.

Это полноценная мини-поликлиника, где будут принимать пациентов педиатры, терапевты, хирурги. Есть кабинеты для рентгенологических и лабораторных исследований детей и взрослых, а также для физиотерапевтического лечения.

Амбулатория рассчитана на 250 посещений в смену, готова обслуживать более 23 тысяч человек.




 
Теги: Минск
 
 
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Амбулатория рассчитана на 250 посещений в смену, готова обслуживать более 23 тысяч человек.
 
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