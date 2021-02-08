Жителя Могилева суд оштрафовал за распространение самиздата

Источник материала: Tut.by

Суд Ленинского района Могилева 8 февраля оштрафовал местного жителя Олега Похылого более чем на 1 тыс. рублей за распространение незарегистрированной продукции СМИ. Об этом сообщает БАЖ. Речь идет о распространении самиздатовской газеты «Могилевские вести».



Фото: УВД Могоблисполкома

«Сотрудники милиции задержали его 5 января, когда он вез на своем автомобиле 2 тыс. экземпляров самиздатовской газеты „Могилевские вести“. Тогда у Похылого забрали не только газету, но и автомобиль. По его словам, милиционеры не оставили никаких документов об изъятии газеты и машины. Автомобиль Похылому не вернули до сих пор», — отмечается в сообщении БАЖ.

Во время рассмотрения дела в суде Олег Похылый признал вину, но от объяснений отказался.

После оглашения решения заявил, что будет обжаловать его в высшей судебной инстанции.

Процесс вела судья Елена Литвина.

Газета «Могилевские вести» не зарегистрирована в Беларуси как средство массовой информации. Тираж одного выпуска незарегистрированных изданий, согласно законодательству, не должен превышать 299 экземпляров.

Напоминаем, в Могилеве задержали восемь человек , которые, по мнению милиции, имеют отношение к изданию и распространению незарегистрированной газеты. Некоторые из них получили штрафы, кто-то находится под стражей. Несколько человек ждут решения суда. Изъятое имущество им не собираются возвращать до выплаты штрафов.