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В Минске около двадцати иностранцев судят за «неповиновение». Узнали, что случилось
08.02.2021 17:51 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Сегодня в суде Октябрьского района Минска разбирают дела примерно двадцати иностранцев. Судят их по одной из самых популярных административных статей 2020 года — ст. 23.4 КоАП РБ (Неповиновение законному требованию должностного лица). Однако вопросы к иностранцам возникли не из-за политики — за нарушение режима самоизоляции.
Информация о судах над иностранцами появилась в телеграм-канале «Списки задержанных». Среди заседаний, которые 8 февраля проходят в суде Октябрьского района Минска, около двадцати — процессы над иностранцами.
Помощник председателя суда Фарида Мамедова пояснила TUT.BY, что судят их за нарушение режима самоизоляции.
Судя по расписанию, дела разбирают быстро: 5−10 минут на каждый процесс.
Наказывают, уточнила собеседница, только штрафами.
Напомним, с 9 апреля 2020 года за нарушение правил поведения в самоизоляции
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Вопросы к иностранцам возникли не из-за политики.
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