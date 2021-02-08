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Милиционеры посчитали ущерб и попросили закрыть процесс. В Гродно продолжается суд по «делу Тихановского»
08.02.2021 18:25 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Гродно продолжается судебный
8 февраля в Гродно после перерыва продолжили рассматривать уголовное дело в отношении Евгения Розниченко, Владимира Книги и Дмитрия Фурманова.
Поддержать обвиняемых пришло несколько десятков гродненцев. Не все поместились в зал.
С утра в понедельник должны были заслушать потерпевших по делу: двух сотрудников РОВД Ленинского района города и двух сотрудников гродненского ОМОНа. Однако в суд они не явились. Оказалось, что и тем, и другим не дошли повестки. Однако сотрудники РОВД пообещали прийти после обеда.
Поэтому в суде решили изучить письменные материала дела. Всего — 15 томов.
Также стало известно, и о материальном ущербе, который был причинен милиционерам.
Так, у одного из них был порван рукав и оторваны знаки отличия на форме, поврежден электромегафон, остаточная стоимость которого — 30 рублей 31 копейка. Стоимость нарукавного знака отличия — 3 рубля 88 копеек, нашить его стоит 2 рубля 40 копеек. У одного из сотрудников были повреждены ботинки. Их стоимость — 42 рубля.
Потерпевшие милиционеры Козловский и Хваленя после инцидента 29 мая, оказывается, находились на лечении. Рассчитана считана его стоимость — 489 и 497 рублей.
В качестве гражданского истца выступает автохозяйство УВД: оказывается, 29 мая был поврежден милицейский бусик — там, по данным обвинения, была поломана дверь. Стоимость ремонта — 229 рублей 94 копейки.
Один из обвиняемых — Владимир Книга, который является ответчиком по иску, — попросил приложить к материалам дела оригиналы документов: технические характеристики автомобиля, выписку из книг учета движения транспорта, а также был ли исправен бус 29 мая. По словам Книги, в машине была неисправна коробка передач. А также он отметил, что хотелось бы увидеть заключение экспертов по поводу того, какие точно повреждения были на дверце машины.
После обеда в суд явились двое потерпевших — Козловский и Хваленя. Как
— За мной начали ездить люди на автомобилях, стоят у подъезда, караулят, мои фото разместили в телеграм-каналах и на новостных порталах. Я написал заявление в управление собственной безопасности, там проводится проверка по данному факту, — пояснил Хваленя.
Козловский поддержал и коллегу, и его ходатайство:
— В мой адрес начали поступать угрозы, угрожают физической расправой, вызывают на поединки. Я написал заявление, по данному факту возбуждено уголовное дело, — говорит потерпевший.
Гособвинитель их поддержал.
Защитники обвиняемых попросили судью отклонить ходатайство:
— Нет конкретных случаев угроз в ходатайстве, нет достоверных данных, доводы голословные. В связи с этим считаю невозможным проводить допрос в закрытом судебном заседании.
Судья отказала в удовлетворении ходатайства:
— Информация о вас уже появлялась в Сети, закрытие судебного заседания вызовет еще большую волну. Кроме того, никто не оказывает вам в праве обращаться за защитой в правоохранительные органы, — сказала судья.
TUT.BY следит за процессом.
«Дело Тихановского»
Сергея Тихановского и еще несколько человек
Сначала сообщалось об одном пострадавшем милиционере, затем — о двух.
3 и 4 июня на даче у Тихановского под Гомелем и в его офисе в Гомеле прошли обыски. Во время обыска на даче следователи нашли
На сегодняшний день Тихановскому предъявлено обвинение по трем статьям Уголовного кодекса:
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Милиционеры посчитали ущерб и попросили закрыть процесс. В Гродно продолжается суд по «делу Тихановского»
В Гродно продолжается судебный процесс по «делу Тихановского», обвиняемыми проходят Евгений Розниченко, Владимир Книга и Дмитрий Фурманов, которых задержали на...
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