Милиционеры посчитали ущерб и попросили закрыть процесс. В Гродно продолжается суд по «делу Тихановского»

Источник материала: Tut.by

В Гродно продолжается судебный процесс по «делу Тихановского», обвиняемыми проходят Евгений Розниченко, Владимир Книга и Дмитрий Фурманов, которых задержали на предвыборном пикете в областном центре 29 мая прошлого года.



Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

8 февраля в Гродно после перерыва продолжили рассматривать уголовное дело в отношении Евгения Розниченко, Владимира Книги и Дмитрия Фурманова.

Поддержать обвиняемых пришло несколько десятков гродненцев. Не все поместились в зал.

С утра в понедельник должны были заслушать потерпевших по делу: двух сотрудников РОВД Ленинского района города и двух сотрудников гродненского ОМОНа. Однако в суд они не явились. Оказалось, что и тем, и другим не дошли повестки. Однако сотрудники РОВД пообещали прийти после обеда.

Поэтому в суде решили изучить письменные материала дела. Всего — 15 томов.

Так, стало известно, что у Фурманова и Розниченко после задержания были ссадины и кровоподтеки. Они подавали заявления в Следственный комитет по данным фактам, однако получили отказ в возбуждении уголовного дела.

Также стало известно, и о материальном ущербе, который был причинен милиционерам.

Так, у одного из них был порван рукав и оторваны знаки отличия на форме, поврежден электромегафон, остаточная стоимость которого — 30 рублей 31 копейка. Стоимость нарукавного знака отличия — 3 рубля 88 копеек, нашить его стоит 2 рубля 40 копеек. У одного из сотрудников были повреждены ботинки. Их стоимость — 42 рубля.

Потерпевшие милиционеры Козловский и Хваленя после инцидента 29 мая, оказывается, находились на лечении. Рассчитана считана его стоимость — 489 и 497 рублей.

В качестве гражданского истца выступает автохозяйство УВД: оказывается, 29 мая был поврежден милицейский бусик — там, по данным обвинения, была поломана дверь. Стоимость ремонта — 229 рублей 94 копейки.

Один из обвиняемых — Владимир Книга, который является ответчиком по иску, — попросил приложить к материалам дела оригиналы документов: технические характеристики автомобиля, выписку из книг учета движения транспорта, а также был ли исправен бус 29 мая. По словам Книги, в машине была неисправна коробка передач. А также он отметил, что хотелось бы увидеть заключение экспертов по поводу того, какие точно повреждения были на дверце машины.

После обеда в суд явились двое потерпевших — Козловский и Хваленя. Как сообщает Блог Гродно s13.ru, судья зачитала ходатайство от потерпевших. В нем они просят провести их допрос в закрытом судебном заседании в связи с тем, что «дело получило общественный резонанс, и в их адрес начали поступать угрозы.»

— За мной начали ездить люди на автомобилях, стоят у подъезда, караулят, мои фото разместили в телеграм-каналах и на новостных порталах. Я написал заявление в управление собственной безопасности, там проводится проверка по данному факту, — пояснил Хваленя.

Козловский поддержал и коллегу, и его ходатайство:

— В мой адрес начали поступать угрозы, угрожают физической расправой, вызывают на поединки. Я написал заявление, по данному факту возбуждено уголовное дело, — говорит потерпевший.

Гособвинитель их поддержал.

Защитники обвиняемых попросили судью отклонить ходатайство:

— Нет конкретных случаев угроз в ходатайстве, нет достоверных данных, доводы голословные. В связи с этим считаю невозможным проводить допрос в закрытом судебном заседании.

Судья отказала в удовлетворении ходатайства:

— Информация о вас уже появлялась в Сети, закрытие судебного заседания вызовет еще большую волну. Кроме того, никто не оказывает вам в праве обращаться за защитой в правоохранительные органы, — сказала судья.

TUT.BY следит за процессом.

«Дело Тихановского»

Сергея Тихановского и еще несколько человек задержали 29 мая в Гродно во время пикета по сбору подписей. Этому предшествовал инцидент, в результате которого упал милиционер. Очевидцы событий назвали это провокацией , а МВД заявило , что задержанные применили насилие в отношении сотрудников милиции.

Сначала сообщалось об одном пострадавшем милиционере, затем — о двух.

3 и 4 июня на даче у Тихановского под Гомелем и в его офисе в Гомеле прошли обыски. Во время обыска на даче следователи нашли 900 тысяч долларов .

На сегодняшний день Тихановскому предъявлено обвинение по трем статьям Уголовного кодекса:

организация действий, грубо нарушающих общественный порядок (ч. 1 ст. 342 УК, наказывается штрафом, или арестом, или ограничением свободы на срок до трех лет, или лишением свободы на тот же срок) в связи с событиями в Гродно 29 мая, где Тихановский и был задержан;

29 мая, где Тихановский и был задержан; воспрепятствование работе Центральной избирательной комиссии (ст. 191 УК, наказывается общественными работами, или штрафом, или исправительными работами на срок до двух лет, или ограничением свободы на срок до трех лет, или лишением свободы на тот же срок) — Лидия Ермошина сообщила в СМИ о том, что признана потерпевшей по делу, заявляла , что «Тихановский опасен для государства и общества»;

сообщила в СМИ о том, что признана потерпевшей по делу, , что «Тихановский опасен для государства и общества»; разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни, совершенное группой лиц либо повлекшее по неосторожности смерть человека либо иные тяжкие последствия (ч. 3 ст. 130 УК, наказывается лишением свободы на срок от пяти до двенадцати лет).

Белорусские правозащитники признали Сергея Тихановского и остальных задержанных по этому делу политзаключенными и требуют их освобождения.

Инициатива BYPOL опубликовала материалы , касающиеся задержания Сергея Тихановского. Среди прочего там представлена аудиозапись, на которой человек с голосом, похожим на голос экс-министра внутренних дел Юрия Караева, говорит, что «он опаснее всех этих Бабариков» и «надо посадить его надолго». Стоит отметить, что фамилия Тихановского на записи не звучит. Однако фразы о том, что «он, эта тварь, в России видел во много раз хуже все» (как известно, Тихановский ездил на работу в Россию), «приехал и начал: „Мы раскачаем эту власть“», позволяют допустить, что речь идет о Сергее Тихановском.