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В Минск подвезли единство. Посмотрели, как украшают город к Всебелорусскому народному собранию
08.02.2021 18:25 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
На днях в Минске пройдет шестое Всебелорусское народное собрание. Город активно готовят к мероприятию: вдоль дорог вывешивают красно-зеленые флаги, а на Октябрьскую площадь прямо на грузовиках подвезли слова: «единство», «развитие» и «независимость». Фотограф TUT.BY прогулялся по центру и посмотрел, как идет подготовка.
Всебелорусское народное собрание пройдет в столице 11−12 февраля. Все указывает на то, что на него съедутся только
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На днях в Минске пройдет VI Всебелорусское народное собрание. Город активно готовят к мероприятию: вдоль дорог вывешивают красно-зеленые флаги, а на Октябрьскую...
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