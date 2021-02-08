В Минск подвезли единство. Посмотрели, как украшают город к Всебелорусскому народному собранию

Источник материала: Tut.by

На днях в Минске пройдет шестое Всебелорусское народное собрание. Город активно готовят к мероприятию: вдоль дорог вывешивают красно-зеленые флаги, а на Октябрьскую площадь прямо на грузовиках подвезли слова: «единство», «развитие» и «независимость». Фотограф TUT.BY прогулялся по центру и посмотрел, как идет подготовка.

Всебелорусское народное собрание пройдет в столице 11−12 февраля. Все указывает на то, что на него съедутся только идеологически проверенные граждане . Вот здесь мы изучали , где поселят делегатов, чем накормят и как будут развлекать.

Лукашенко называет Всебелорусское народное собрание важнейшим событием в жизни страны, готовятся к мероприятию, как к празднику. Город украшают красно-зелеными флагами, а еще словами из лозунга ВНС, который звучит так: «Единство! Развитие! Независимость!».



















































