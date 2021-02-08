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«Чтобы не выезжали, не задерживали людей». Минчанки пойдут под суд за разбросанные саморезы
08.02.2021 19:09 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Двух минчанок обвиняют в том, что они разбросали саморезы недалеко от ворот прокуратуры Фрунзенского района Минска. Об этом сообщает
Следователи завершили расследование уголовного дела о хулиганстве. Двух сорокалетних женщин обвиняют в том, что они разбросали саморезы возле ворот административного здания во Фрунзенском районе.
В видео на сайте Следственного комитета одна из женщин поясняет, что это было в районе здания на Якубовского, 20. По этому адресу находится прокуратура Фрунзенского района.
Из этой точки, поясняли минчанки, выезжали микроавтобусы с силовиками, которые задерживали людей, выходивших на марши.
— Было желание проколоть эти шины, чтобы не выезжали, не задерживали людей, — объясняет одна из женщин свой поступок.
Как отмечают в Следственном комитете, осуществить свой умысел минчанкам не удалось, их на месте происшествия задержала милиция.
Отмечается, что в деле два эпизода: за 27 и 13 декабря. По информации СК, 13 декабря женщины разбрасывали саморезы в том же месте, тогда повредили один автомобиль.
Одна минчанка работает руководителем отдела в коммерческом банке, вторая — безработная. Раньше ни одна из них не привлекалась к уголовной ответственности.
СК сообщает, что женщины признали вину и раскаялись в содеянном.
Действия обвиняемых квалифицировали по ч.2 ст. 339 (Хулиганство, совершенное группой лиц) и ч.1 ст. 14, ч.2 ст. 339 (Покушение на хулиганство, совершенное группой лиц повторно) Уголовного кодекса.
Одна минчанка под стражей, вторая под домашним арестом. В целях возмещения ущерба на их имущество наложили арест.
Расследование уголовного дела завершили. Материалы передали прокурору для направления в суд.
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Двух минчанок обвиняют в том, что они разбросали саморезы недалеко от ворот прокуратуры Фрунзенского района Минска. Об этом сообщает Следственный комитет.
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