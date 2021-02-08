ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Посмотрите, как выглядели «световые столбы» в центре Гродно

08.02.2021 19:09 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В выходные гродненцы могли наблюдать в ночном небе необычное зрелище — световые столбы. Природное явление наблюдали в центре города.


Фото: newgrodno.by

Как сообщает местный ресурс newgrodno.by, световые столбы в Гродно заметили поздно вечером 6 февраля.

Как ранее пояснял астроном-любитель Андрей Лейчик, физика светового столба та же, что и солнечного: световые столбы представляют собой вертикальную полосу света, которую ночью можно наблюдать, например, при свете луны.

Явление вызывается отражением света на почти горизонтальных плоских гранях шестиугольных плоских либо столбовидных ледяных кристаллов, взвешенных в воздухе. Кристаллы стремятся занять горизонтальную позицию при падении в воздухе, вид светового столба зависит от их взаимного расположения.


Фото: newgrodno.by

 
Теги: Гродно
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В минувшие выходные гродненцы могли наблюдать в ночном небе необычное зрелище - световые столбы. Природное явление горожане наблюдали в центре города.
 
Новости дня
Новости общества
 
Снова коммунальное ЧП. В нескольких жилых домах в Минске нет тепла и горячей воды
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

07.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
08.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by