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Посмотрите, как выглядели «световые столбы» в центре Гродно
08.02.2021 19:09 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В выходные гродненцы могли наблюдать в ночном небе необычное зрелище — световые столбы. Природное явление наблюдали в центре города.
Как
Как
Явление вызывается отражением света на почти горизонтальных плоских гранях шестиугольных плоских либо столбовидных ледяных кристаллов, взвешенных в воздухе. Кристаллы стремятся занять горизонтальную позицию при падении в воздухе, вид светового столба зависит от их взаимного расположения.
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В минувшие выходные гродненцы могли наблюдать в ночном небе необычное зрелище - световые столбы. Природное явление горожане наблюдали в центре города.
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