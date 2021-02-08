Посмотрите, как выглядели «световые столбы» в центре Гродно

Источник материала: Tut.by

В выходные гродненцы могли наблюдать в ночном небе необычное зрелище — световые столбы. Природное явление наблюдали в центре города.



Фото: newgrodno.by

Как сообщает местный ресурс newgrodno.by, световые столбы в Гродно заметили поздно вечером 6 февраля.

Как ранее пояснял астроном-любитель Андрей Лейчик, физика светового столба та же, что и солнечного: световые столбы представляют собой вертикальную полосу света, которую ночью можно наблюдать, например, при свете луны.

Явление вызывается отражением света на почти горизонтальных плоских гранях шестиугольных плоских либо столбовидных ледяных кристаллов, взвешенных в воздухе. Кристаллы стремятся занять горизонтальную позицию при падении в воздухе, вид светового столба зависит от их взаимного расположения.



Фото: newgrodno.by