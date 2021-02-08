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Снова коммунальное ЧП. В нескольких жилых домах в Минске нет тепла и горячей воды
08.02.2021 19:09 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
На некоторых улицах Минска нет тепла и горячей воды. Все из-за повреждения теплосетей. Энергетики
Повреждены квартальные теплосети на улице Плеханова в Ленинском районе Минска. Из-за этого нет тепла и горячей воды в семи жилых домах и одном административном здании.
Бригада «Минских тепловых сетей» РУП «Минскэнерго» ремонтирует сети. Предположительно тепло и горячую воду вернут в 21.00.
Без горячей воды и тепла из-за аварии остались и 11 жилых домов на улице Карла Маркса, там удобства пропали в 16.30. Энергетики начали раскопки места повреждения. Сюда тепло и горячая вода предположительно вернутся к полуночи.
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На некоторых улицах Минска нет тепла и горячей воды. Все из-за повреждения теплосетей. Энергетики рассказали, когда все починят.
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