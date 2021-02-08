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Осторожно, метель! На вторник синоптики объявили оранжевый уровень опасности

08.02.2021 20:11 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На вторник синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за сильного снега и ветра. Об этом TUT.BY сообщили в Белгидромете Минприроды.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

9 февраля ночью и утром во многих районах, днем по восточной половине страны ожидается сильный снег. На большей части территории — метель, на дорогах — снежные заносы. Ночью и утром на большей части территории, днем по северо-восточной половине страны ожидается усиление ветра порывами 15−20 м/с.

В Минске во вторник ожидается временами сильный снег, метель, на дорогах снежные заносы, усиление ветра порывами 15−20 м/с.

Ранее синоптики сообщили, что на предстоящей неделе ожидаются сложные погодные условия. В среду нас ожидает небольшая передышка, а потом погода вновь испортится. Берегите себя!

МЧС рекомендует

Если ожидается сильный снег:

  • воздержитесь от поездок по городу на личном авто;
  • машину поставьте в гараж, если его нет — машину следует парковать вдали от деревьев;
  • обходите шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей;
  • избегайте деревьев, мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередач, потенциально опасных промышленных объектов;
  • остерегайтесь частей конструкций и предметов, нависших над строениями, оборванных проводов ЛЭП, разбитого стекла и др.;
  • научите детей, как действовать во время непогоды.

Если ожидается метель:

  • закройте окна, двери, чердачные люки и вентиляционные отверстия;
  • уберите с балконов и подоконников вещи, которые может захватить воздушный поток;
  • постарайтесь исключить поездки.

В метель по возможности не выходите на улицу. Если есть такая необходимость, сообщите членам семьи или соседям, куда вы идете и когда вернетесь, старайтесь не выходить в одиночку, советуют спасатели.

Если метель застала вас в дороге, то двигайтесь только по большим дорогам и шоссе, при выходе из машины не отходите от нее за пределы видимости. При неисправности автомобиля или при очень плохой видимости: включите аварийную сигнализацию, остановитесь на обочине дороги, ждите помощи в автомобиле, двигатель оставьте включенным, приоткрыв стекло для обеспечения вентиляции и предотвращения отравления угарным газом.

ГАИ Минска из-за снегопада призывает водителей быть особенно внимательными, проявлять благоразумие при управлении автомобилем и соблюдать необходимые меры безопасности. Дорожная милиция советует автолюбителям по возможности отказаться от личного транспорта, так как из-за обильных осадков возможны аварийные и заторовые ситуации. Кроме того, всем участникам дорожного движения необходимо учитывать ограничения движения при прохождении колонн снегоуборочной техники.

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Теги: Минск
 
 
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На вторник синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за сильного снега и ветра. Об этом TUT.BY сообщили в Белгидромете Минприроды.
 
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