Осторожно, метель! На вторник синоптики объявили оранжевый уровень опасности

Источник материала: Tut.by

На вторник синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за сильного снега и ветра. Об этом TUT.BY сообщили в Белгидромете Минприроды.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

9 февраля ночью и утром во многих районах, днем по восточной половине страны ожидается сильный снег. На большей части территории — метель, на дорогах — снежные заносы. Ночью и утром на большей части территории, днем по северо-восточной половине страны ожидается усиление ветра порывами 15−20 м/с.

В Минске во вторник ожидается временами сильный снег, метель, на дорогах снежные заносы, усиление ветра порывами 15−20 м/с.

Ранее синоптики сообщили , что на предстоящей неделе ожидаются сложные погодные условия. В среду нас ожидает небольшая передышка, а потом погода вновь испортится. Берегите себя!

МЧС рекомендует

Если ожидается сильный снег:

воздержитесь от поездок по городу на личном авто;

машину поставьте в гараж, если его нет — машину следует парковать вдали от деревьев;

обходите шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей;

избегайте деревьев, мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередач, потенциально опасных промышленных объектов;

остерегайтесь частей конструкций и предметов, нависших над строениями, оборванных проводов ЛЭП, разбитого стекла и др.;

научите детей, как действовать во время непогоды.

Если ожидается метель:

закройте окна, двери, чердачные люки и вентиляционные отверстия;

уберите с балконов и подоконников вещи, которые может захватить воздушный поток;

постарайтесь исключить поездки.

В метель по возможности не выходите на улицу. Если есть такая необходимость, сообщите членам семьи или соседям, куда вы идете и когда вернетесь, старайтесь не выходить в одиночку, советуют спасатели.

Если метель застала вас в дороге, то двигайтесь только по большим дорогам и шоссе, при выходе из машины не отходите от нее за пределы видимости. При неисправности автомобиля или при очень плохой видимости: включите аварийную сигнализацию, остановитесь на обочине дороги, ждите помощи в автомобиле, двигатель оставьте включенным, приоткрыв стекло для обеспечения вентиляции и предотвращения отравления угарным газом.

ГАИ Минска из-за снегопада призывает водителей быть особенно внимательными, проявлять благоразумие при управлении автомобилем и соблюдать необходимые меры безопасности. Дорожная милиция советует автолюбителям по возможности отказаться от личного транспорта, так как из-за обильных осадков возможны аварийные и заторовые ситуации. Кроме того, всем участникам дорожного движения необходимо учитывать ограничения движения при прохождении колонн снегоуборочной техники.