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Осторожно, метель! На вторник синоптики объявили оранжевый уровень опасности
08.02.2021 20:11 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
На вторник синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за сильного снега и ветра. Об этом TUT.BY сообщили в Белгидромете Минприроды.
9 февраля ночью и утром во многих районах, днем по восточной половине страны ожидается сильный снег. На большей части территории — метель, на дорогах — снежные заносы. Ночью и утром на большей части территории, днем по северо-восточной половине страны ожидается усиление ветра порывами 15−20 м/с.
В Минске во вторник ожидается временами сильный снег, метель, на дорогах снежные заносы, усиление ветра порывами 15−20 м/с.
Ранее синоптики
МЧС рекомендует
Если ожидается сильный снег:
Если ожидается метель:
В метель по возможности не выходите на улицу. Если есть такая необходимость, сообщите членам семьи или соседям, куда вы идете и когда вернетесь, старайтесь не выходить в одиночку,
Если метель застала вас в дороге, то двигайтесь только по большим дорогам и шоссе, при выходе из машины не отходите от нее за пределы видимости. При неисправности автомобиля или при очень плохой видимости: включите аварийную сигнализацию, остановитесь на обочине дороги, ждите помощи в автомобиле, двигатель оставьте включенным, приоткрыв стекло для обеспечения вентиляции и предотвращения отравления угарным газом.
ГАИ Минска из-за снегопада
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На вторник синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за сильного снега и ветра. Об этом TUT.BY сообщили в Белгидромете Минприроды.
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