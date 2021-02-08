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Делегат ВНС пообщался со студентами

08.02.2021 20:45 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Развитие системы образования, студенческие льготы, опыт зарубежных учебных заведений, а также  фейки в Сети и позиция Беларуси  на мировой арене в социальных вопросах. Делегат Всебелорусского народного собрания Виталий Уткин встретился со студентами Гомеля  в Белорусском университете транспорта. Участниками стали около ста человек. Разговор получился разноплановым, многие темы нашли отклик у студентов. А главным лейтмотивом встречи стало  Всебелорусское народное собрание. Виталий Уткин поделился с молодежью своими идеями и поинтересовался ее видением развития страны на ближайшие 5 лет. К слову, среди них повышение молодежного возраста до 35 лет и вопросы патриотического воспитания.

Виталий Уткин, делегат Всебелорусского народного собрания, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси: "Сегодня мы должны довести до нашей молодежи, смелой и талантливой, какие цели преследует государство. Поэтому этот разговор сегодня один на один, глаза в глаза, где студенты могут задать вопрос нашей молодежи. И мы можем прямо ответить, что сегодня Всебелорусское народное собрание - это собрание нашей белорусской семьи, которое направлено на развитие, на положительное в Республике Беларусь". 

Дарья Гелец, студентка Белорусского государственного университета транспорта: "Конечно, мы следим, знаем, интересуемся, мы все ждем 11-12 число. Надеемся, что это будет новый виток, какие-то перемены для нужного развития в нашей стране. И конечно, мы как молодежь за то, чтобы такие собрания проходили, потому что это такая переговорная площадка, где можно решить актуальные темы, привнести свои идеи, и я думаю, что это будет поддержано государством". 

Максим Елов, студент Белорусского государственного университета транспорта: "Это очень хороший формат, он помогает сплотить разные поколения и уровни, поэтому это очень хорошо, и я полностью за. В первую очередь хочется какого-то единства в стране, объединения всех наших ребят, молодежи всей. Как студента волнует, конечно, и повышение стипендий".

Всебелорусское народное собрание состоится уже через три дня. Гомельский регион на нем представят 310 человек. 

 
Теги: Гомель
 
 
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Развитие системы образования, студенческие льготы, опыт зарубежных учебных заведений, а также  фейки в Сети и позиция Беларуси  на мировой арене в социальных...
 
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