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Рубрика "Площадка" сегодня в "Панораме"
08.02.2021 20:45 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTCегодня в
Сегодня Константин Качановский рассуждает о том, почему протесты в России так похожи на белорусские "гулянья", как телеграм-каналы и TikTok стали координаторами деструктивного движения. И почему молодежь так легко переходит на язык угроз и брошенных камней. Стоит ли россиянам полистать белорусскую методичку по противодействию раскачиванию государственного строя. И как нам всем вместе научиться слышать друг друга в этот Год народного единства.
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Cегодня в "Панораме" продолжаем представлять новые лица авторской журналистики в нашей рубрике "Площадка". Сегодня Константин Качановский рассуждает о том, ...
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