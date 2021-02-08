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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Рубрика "Площадка" сегодня в "Панораме" Cегодня в "Панораме" продолжаем представлять новые лица авторской журналистики в нашей рубрике "Площадка". Сегодня Константин Качановский рассуждает о том, ...

Cегодня впродолжаем представлять новые лица авторской журналистики в нашей рубрике "Площадка".Сегодня Константин Качановский рассуждает о том, почему протесты в России так похожи на белорусские "гулянья", как телеграм-каналы и TikTok стали координаторами деструктивного движения. И почему молодежь так легко переходит на язык угроз и брошенных камней. Стоит ли россиянам полистать белорусскую методичку по противодействию раскачиванию государственного строя. И как нам всем вместе научиться слышать друг друга в этот Год народного единства.