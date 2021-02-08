Коллективное письмо против санкций ЕС отправили в Совет Европейского союза

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Коллективное письмо против санкций с подписями работников Беларуси сегодня отправили в Совет Европейского союза. Под обращением подписались более 1 миллиона 130 тысяч работников предприятий и организаций нашей страны. Это такой солидарный протест трудящихся против незаконных и необоснованных мер ЕС.















В Федерации профсоюзов Беларуси отмечают, сбор подписей проводился абсолютно открыто, прозрачно и на добровольной основе. За каждой подписью стоит реальный человек. Это простые люди со всех регионов и отраслей экономики нашей страны.